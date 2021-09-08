مايا دياب: لماذا أغضبت كلمات أغنيتها الجديدة كثيرا من النساء؟

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أثارت المغنية اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنيتها الجديدة "حطالى روچ".

وحصدت الأغنية، التي أطلقتها دياب بالتعاون مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، قرابة 4.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب حتى الآن.

#مايا_دياب_تخذل_النساء

وبالرغم من مرور عدة أسابيع على إطلاق الأغنية، إلا أن مشاركة دياب بفيديو لمقطع من أغنيتها، عبر حساب سبوتيفاي العالم العربي على تويتر، أشعل نقاشا وجدلا واسعين بسبب وجود كلمات رأي كثير من المغردين أنها "تشجع وتروج للتحرش".

وتقول دياب في المقطع المثير للجدل: "عاكسني آه بس تعاكس بالراحة أنا عايزة أكون مرتاحة".

وأطلقت بعض الناشطات وسم #مايا_دياب_تخذل_النساء اعتراضا على الأغنية.

ووصفت مغردة كلمات الأغنية بأنها "أسوأ ما يكون"، وأضافت: "حزينة إنها امرأة وتروج للتحرش وهي تعرف أن هذا الشعور ما يروح من بال الضحية مهما مر وقت وسنين".

ورأت شفا "أننا بحاجة لفن يحترم المرأة وليس لفن يروج لثقافة الاغتصاب".

واعتبر البعض أن "مايا دياب اختارت أن تكون صدى للتحرّش ضد النساء .. في وقت لا يخلو الترند العربي من جرائم تحرّش يومية تتزايد".

وأعادت كثير من الناشطات نشر تعريف المعاكسة على أنها تحرش.

لكن هذا الرأي قابله رأي صنف المعاكسة على أنها نوعان: الأول "معاكسة برضا الطرفين، هي ليست تحرشا" والثاني "معاكسة بدون رضا أحد الطرفين، وهي عبارة عن إزعاج وتحرش".

رد مايا دياب

وفيما يبدو أنه رد على الانتقادات، كتبت مايا دياب تغريدة دعت فيها جمهورها، إلى الاستماع إلى الأغنية مع إيموجي ساخر.