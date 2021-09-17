الأردن: ضحية جديدة للعنف ضد المرأة تلاقي حتفها بعد حرقها على يد زوجها

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مقتل امرأة أردنية حرقًا على يد زوجها

عم الغضب والحزن ساحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مرة أخرى بعد أن لقيت امرأة أردنية بلغت من العمر 28 عامًا حتفها على يد زوجها وامام أطفالها الثلاثة في العاصمة عمان.

وكشفت وسائل إعلامية أردنية أن الجاني قد سكب الوقود على جسد زوجته الأسبوع الماضي بعد خلاف بينهم. حيث توفيت الضحية بعد أسبوع من مكوثها في المستشفى.

ونشر حساب الحركة النسوية في الأردن على إنستغرام تفاصيل الجريمة، مع الانحاء باللائمة على المجتمع الذكوري والتساؤل إلى متى سنظل نقيم عزاءات للنساء؟

وألقت سارة العتوم اللوم على الأهالي الذين لا يستمعون لشكاوى نسائهم وينصحوهن بالصبر، خوفًا من وصمة الطلاق.

بينما اقترحت سيرين ما سمته ب"فحص الصحة النفسية" للمقبلين على الزواج.

وأعاد العديد من المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي نشر الرسالة الأخيرة التي نشرتها الضحية قبل وفاتها.

صدر الصورة، Facebook التعليق على الصورة، حساب المجني عليها على فيسبوك

بينما أشار كثيرون إلى تكرار جرائم العنف ضد المرأة وقتل النساء في الأردن، وضرورة الوصول إلى حل للأزمة.

ففي 18 من يوليو/تموز 2020، قتل رجل ابنته البالغة من العمر 40 عاماً، في جريمة مروعة هزّت الشارع الأردني، ، إذ انتشر مقطع فيديو يحتوي على صرخات فتاة، قال العديد من مستخدمي مواقع التواص الاجتماعي إنه يعود للضحية قبل مقتلها.

وصرحت جمعية تضامن، التي ترصد وسائل الإعلام في الأردن، أن 17 جريمة قتل بحق نساء وقعت خلال عام 2020.

بينما أفادت صحيفة الإندبندنت في 18 يونيو/ حزيران هذا العام أن عدد القتلى من النساء كان قد وصل إلى 9 حالات بعد مقتل رانيا العبادي الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية على يد أبيها بسبب تدني علاماتها الدراسية.

حوادث مشابهة في دول عربية أخرى

وفي الفترة الأخيرة، شهد العديد من الدول عربية جرائم مشابهة راح ضحيتها نساء.

ففي السعودية، في 7 أغسطس/آب الماضي، قتل رجل زوجته دهسا بالسيارة وهرب، ولكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه.

وفي العراق، في 28 أغسطس/ آب، قتلت شابة بلغت من العمر 20 عامًا على يد شقيقها بسبب ما سماه "مشاكل عائلية".

وفي الكويت، في 2 سبتمبر/ أيلول، نحر رجل شقيقته بسكين بعد أن كان يحتجزها مدة شهرين.

#اوقفوا_قتل_النساء

ومن جديد، عاد وسم أوقفوا قتل النساء لتصدر قوائم التواصل الاجتماعي العربية.