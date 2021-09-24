فيديو صادم لتعذيب طفل في العراق يشعل جدل إقرار قانون العنف الأسري في البلاد

قبل 35 دقيقة

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أشعل فيديو لطفل عراقي وهو يتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده، وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية.

#انقذوا_الطفل_محمد

وتداول ناشطون فيديو يظهر به الطفل وهو مقيد بسلاسل وقد غطت الدماء وجهه.

وتصدر وسم #أنقذوا_الطفل_محمد قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة تويتر في العراق، كما ظهر الوسم في قائمة الترند في بعض الدول العربية.

وغلب على التغريدات الأسى والحزن وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الفتى وإنزال أقسى العقوبات بحق والده.

ورأى كثيرون أن "ما نراه في مواقع التواصل عن العنف الأسري قليل جدا جدا، وما خفي كان أعظم".

الحادثة دفعت رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للتدخل موجها أوامره "بتنفيذ الإجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو والتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده".

ونشرت الشرطة المجتمعية العراقية فيديو، ووجهت فيه دعوة للعراقيين لمساعدة الشرطة "للوصول إلى الطفل المعنف والإبلاغ عن عنوانه أو أي معلومة عنه تساهم بالوصول إليه".

قانون العنف الأسري

فيديو تعنيف الطفل دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقرار قانون للعنف الأسري ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل.

وألقى آخرون الضوء على المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، مطالبين بإلغائها فورا.

واعتبر البعض أن هذه المادة ستسمح "للأب الذي عذب ابنه بالإفلات من العقاب".

وتنص المادة على أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر القانون ذلك استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر، في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

الآثار النفسية على الطفل

من جهة أخرى حذر البعض من "العقد النفسية التي قد تنتج عن الضرب والتي تولد لدى الطفل الشعور بالعار".