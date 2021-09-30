مباراة بنفيكا وبرشلونة وأغنية "بي تي اس" و"كولدبلاي" ومسلسل "لعبة الحبار" أبرز ما شغل المغردين العرب

قبل 33 دقيقة

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بأكثر من حدث وموضوع اليوم. اثنان منهم من كوريا الجنوبية.

صدر الصورة، Netflix/Coldplay Instagram/ FCBarcelona Twitter

بنفيكا وبرشلونة:

تصدر فريقا بنفيكا البرتغالي وبرشلونة الإسباني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ البارحة بعد الخسارة الكبيرة للفريق الإسباني الشهير أمام بنفيكا.

نتيجة المباراة وأداء فريق برشلونة الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة جدا في الدول العربية كان حديث المغردين.

غرد عشاق الفريق بكثير من الغضب والسخط على الفريق وبكثير من الحسرة والحزن أيضا.

وانصب الغضب الأكبر على مدرب الفريق رونالد كومان. وحمله كثيرون مسؤولية خسارة المباراة بهذا الشكل كاملة.

بينما عزا المدرب الهولندي الخسارة إلى ما قال إنه "فشل اللاعبين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم أثناء المباراة".

وبعيدا عن المشاعر، تحدث مهتمون بالشأن الرياضي عن أسباب التراجع الكبير في مستوى الفريق وعلاقته بالأزمة الاقتصادية التي تعصف به.

ويفتقد جمهور برشلونة نجم الفريق في السابق ليونيل ميسي الأرجنتيني، الذي غادر الفريق باكيا قبل أسابيع لينضم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد عدم تمكن فريق برشلونة من تأمين تكاليف تجديد عقد ميسي.

الخسارة الكبيرة الموجعة لأحباء برشلونة كانت أيضا مصدرا للسخرية.

أما عشاق الفريق الذي ينافس برشلونة على قلوب المشجعين العرب، ريال مدريد، فيبدو أن مباراة الأمس كانت مصدر سعادة وارتياح ومرح.

"My Universe" أغنية جديدة لفرقتي "كولدبلاي" و "بي تي اس"

أصبح اسم فرقة البوب الكورية "بي تي اس" حاضرا بشكل ملفت عبر مواقع التواصل العربية.

وأصبح كثير من الشباب العربي يعدون أنفسهم جزءا من "جيش بي تي اس"، وهو الاسم الذي يطلقه معجبو الفريق على أنفسهم (BTS Army ).

واليوم تصدر #MyUniverseMVOutNow قائمة أكثر الوسوم تداولا عبر تويتر في العالم وفي دول عربية.

ويتزامن ذلك مع إطلاق فيديو-كليب أغنية "My Universe" (كَوني) التي تجمع "بي تي اس" بفريق الروك البريطاني "كولدبلاي" (Coldplay).

وبعد ثماني ساعات فقط من إطلاقه على صفحة "كولدبلاي" على يوتيوب حصد الفيديو أكثر من 11 مليون مشاهدة. وتعد مشاهدات فيديوهات فريق "بي تي اس" عادة بالمليارات.

عرفت الفرقة عند تأسيسها في العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" عام 2013 باسم Bangtan Sonyeondan، قبل أن يتغير عام 2017 إلى BTS، وهي اختصار لكلمة Beyond The Scene أي "ما وراء الكواليس".

مسلسل نتفليكسSquid Game

صدر الصورة، NETFLIX

ترجمة عنوانه للعربية هي "لعبة الحبار"، وهو مسلسل كوري جديد على شبكة نتفليكس يشهد رواجا كبيرا في الدول العربية.

وتنتشر صور أبطاله على شكل "ميم" ومنشورات ساخرة ومقارنات مع شخصيات عربية.

أو حتى لعبة بتعرف من خلالها الشخص على "من يشبهه" من أبطال المسلسل.

المسلسل المكون من 9 حلقات بدأ عرضه في السابع عشر من هذا الشهر، ويتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على نتفليكس.

وقال المدير التنفيذي للمنصة "تاد ساراندوس" إن المسلسل الكوري في طريقه لأن يصبح أكثر المسلسلات مشاهدة وشعبية في تاريخ نتفليكس.