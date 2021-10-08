سعوديون يغردون باليابانية اعتذارا لقائد المنتخب الياباني

السعودية واليابان: سعوديون يغردون باليابانية اعتذارا عن إساءة لقائد المنتخب الياباني

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أثار تعرض قائد المنتخب الياباني لكرة القدم مايا يوشيدا للإساءة، من قبل بعض الجماهير السعودية عقب مباراة فريقه ضد المنتخب السعودي، موجة غضب واستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وأظهرت لقطات مصورة يوشيدا، وهو غاضب أثناء تبادل الكلام مع مشجعين للمنتخب السعودي، الذين ظهروا وهم يسخرون منه أثناء مقابلة تلفزيونية له عقب اللقاء.

وقال قائد المنتخب الياباني لكرة القدم إن الجماهير السعودية أشارت بـ"إيماءات عنصرية" في مباراة أقيمت يوم الخميس وشهدت فوز السعودية على ضيفتها اليابان بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونقلت الصحافة اليابانية عن اللاعب قوله: "كانت هناك إيماءات عنصرية (دون أن يحددها) من الصعب تقبّل ذلك. حدث ذلك في التصفيات الماضية أيضًا. إنه أمر مخيّب".

#جمهور_السعودية_يعتذر_لليابان

وعقب انتشار المقطع المصور الخاص بالحادثة، أطلق مغردون حملة على تويتر تحت وسم: #جمهور_السعودية_يعتذر_لليابان ، للاعتذار إلى المنتخب والشعب الياباني عن الإساءة التي تعرض لها اللاعب.

وبالتوازي مع الوسم العربي أطلق ناشطون وسما مماثلا باللغة اليابانية مع تغريدات موجهة للاعب وللجمهور الياباني.

ووجه بعض المغردين اعتذارا للسفير الياباني في السعودية، الذي لم يعلق بدوره على الموضوع، مكتفيا بتهنئة المنتخب السعودي على الفوز.

الإعلامي تركي العجمة قال عبر برنامج "كورة" إن "الجمهور اليوم كان عظيمًا ولكن يجب أن نتعاون في توعية فئة بسيطة لكي لا تؤثر على الشكل العام، وما حدث مع اللاعب الياباني وقت اللقاء التلفزيوني كان أمرا معيبا".

وعبر يابانيون عن غضبهم وحزنهم لما حصل مع قائد منتخب بلادهم، وطالب بعضهم الفيفا بإجراءات عقابية كي لا يتكرر هذا الأمر.

من جهة أخرى، رفض آخرون تحميل المسؤولية الكاملة عن الإساءة للجمهور.

ورأى إبراهيم المنيف أن "وضع منصة اللقاء التلفزيون بمواجهة الجمهور كان خطأ"، وأضاف: "المفروض اللقاء يكون باتجاه الملعب وليس الجمهور تفادياً لأي مشاكل".

وقال عبد الرحمن الخالدي إن "ما حصل تصرف فردي ولا يمثل الجمهور السعودي"، معتبرا أن "إغاظة" الخصم من عادات كرة القدم طالما لم يتم شتم أو التعرض لشخص اللاعب.