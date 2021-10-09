غضب سعودي بعد تداول مقطع مصور يظهر حادثة اعتداء على رجل مسن… فما القصة؟

قبل 4 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجل يضرب مسن والنيابة العامة السعودية تتدخل

أثار مقطع فيديو يظهر شخصا وهو يقوم بضرب رجل مسن حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية.

وتصدر وسم #شخص_يضرب_مسن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون السلطات المختصة بإلقاء القبض على المعتدي.

واعتبر كثيرون أن المعتدي "لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل قبيلته ولا موطنه ولا أي شيء".

فقال علي محمد الضبعان: "شخص همجي وتصرفه لا يقوم به من في قلبه ذرة إيمان وعقل وأخلاق، وهذا الشخص يمثّل نفسه ولا يمثّل قبيلته وأسرته الذين لن يرضوا ما قام به والكل يشهد لهم بالأخلاق والأدب"

وأكد كثيرون أن السلطات السعودية ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، وأن القانون سيأخذ مجراه.

فقال رائد الشهراني: "النائب العام يوجه بالتحقيق بشأن الفيديو المتداول لشخص اعتدى بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين المجتمع ويوجه باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه".

وهاجم مغردون المعتدي ووصفوه بأنه "بعيد كل البعد من القيم الأخلاقية والإنسانية نظرًا لمعاملته السيئة والمهينة مع المسن"

فقال عبد الرحمان منصور: "لايملك شيئاً من القيم والأخلاق لذلك صب غضبه على مُسن لاحول ولاقوة له بما هو عليه من اعتلالات نفسيه ونُقصان.."

واعتبر آخرون "أن الشخص الذي اعتدى على المسن كان تحت تأثير المسكرات ولا يجب إقحام قبيلته بهذا الفعل الفردي"

شرطة مدينة الدمام

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.