محمد أبو تريكة: انتقادات بعد مغادرته الأستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" الرياضية… فما القصة؟

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتخب مصر السابق أبو تريكة

تصدر اسم النجم المصري السابق، ومحلل قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، محمد أبو تريكة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

وجاء ذلك بعد انسحابه من الأستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبيرز ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوقف الحكم أندريه مارينر المباراة بعد إصابة أحد الجماهير بأزمة قلبية في مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك"، وطلب مارينر من اللاعبين الخروج من الملعب، وطالب الطاقم الطبي للفريقين بالمساعدة.

وبعد نقل الشخص المصاب إلى المستشفى، أمر الحكم باستئناف المباراة من جديد ليعلن أبو تريكة على الهواء مباشرة انسحابه من الاستوديو التحليلي للمباراة.

وقال أبو تريكة قبل مغادرته: "أعتذر، لا يمكنني الاستمرار في الاستوديو التحليلي، لأن الإنسانية فوق كل شيء، المباراة ستُستكمل وحياة الإنسان بالنسبة لهم بلا قيمة".

وأضاف: "أثناء حالة إريكسن، لم أكن راضيًا عن نفسي بسبب استكمال الاستوديو والجميع انتقدنا، لذلك استأذنكم أنني لن أتمكن من استكمال الاستوديو التحليلي".

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لتصرف أبو تريكة، الذي وصفه البعض بالإنساني والبعض الآخر بالمبالغ فيه.

وانتقد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، زميله السابق محمد أبو تريكة، بسبب رفضه الاستمرار في الاستديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام.

فقال ميدو عبر حسابه الرسمي في تويتر: "دور المحلل هو تحليل الأحداث والاستفادة منها ومحاولة نقل الإيجابي منها إلى بلادنا كان يجب على أبو تريكة أن يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظره فيما حدث وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب، أبوتريكة استعجل، كان الله في عون طارق دياب".

ومن جهته اعتبر الإعلامي المصري عمرو أديب أن ما قام به أبو تريكة "خطأ كبير".

وقال أديب ضمن برنامجه "الحكاية": "إحنا تعاطفنا مع المشجع المصاب، بس أبوتريكة كان أوفر وحب يعلّم علينا كلنا، يعني المحطة كلها معندهاش قلب أو رحمة".

وأضاف: "أنا بقول رأي من وجهة نظر شغلي، اللي عايزه أبوتريكة حصل وبقى تريند على السوشيال، وفي اعتقادي إن إدارة قناة بي إن سبورت هيكون لها كلام معاه".

وفي المقابل دافع كثيرون عن تصرف أبو تريكة، واصفينه بالحرية الشخصية.

فقال إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أبو تريكة لا عتاب عليه وخصوصا أنه أستأذن كل اللي في الاستوديو حتى المشاهدين بكل احترام وعدم إكماله الحلقة دي حرية شخصية لأننا بشر ودي رسالة وله كل الاحترام في وجهة نظره لتوصيلها إن حياة أي شخص أهم من مباراة كره قدم على المستوى الإنساني".

واعتبر الناقد الرياضي، أسامة السويسي، إن "من يهاجم أبو تريكة على تصرف إنساني، هو شخص منزوع المشاعر".

ومن جهة أخرى، ربط آخرون انسحاب أبو تريكة بالسياسة، وذلك "لامتلاك أحد الناديين من قبل المملكة العربية السعودية"، على حد قولهم.

ورفض مغردون أخرون إصدار الأحكام بحق أبو تريكة.

وقال المحلل الرياضي عمرو نصوحي: "ممكن نتفق أو نختلف مع موقف أبو تريكة بالانسحاب من الأستوديو، أنا عن نفسي اختلف بس مش لازم أصدر أحكام لأن صعب أوي اقتنع إن تريكة يبحث عن لقطة".