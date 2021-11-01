الأهرام: ما حقيقة حصول إسرائيل على أرشيف أعرق صحيفة في مصر؟ وكيف كان ردها؟

1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 20:03 GMT جدّد في قبل 10 دقيقة

أثار إعلان المكتبة الوطنية الإسرائيلية تدشين أرشيف رقمي لصحيفة "الأهرام"المصرية، موجة غضب واسعة بين صحفيين مصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما وصفت الصحفية المصرية الأمر بمجرد "فرقعة إعلامية وكيدية من جانب إسرائيل". فكيف انتهى الأمر بأرشيف الأهرام في المكتبة الإسرائيلية؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأسست صحيفة الأهرام سنة 1875 وتعاقب على رئاستها أهم كتاب مصر.

ما إن أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربي" عن تدشين المكتبة الوطنية الإسرائيلية أرشيفا رقميا لصحيفة الأهرام المصرية، حتى توالت تعليقات، من مستخدمين عرب ومصريين، تندد وتطالب بمعرفة الأسباب التي سمحت بوصول الأرشيف للطلاب الإسرائيليين "في وقت يواجه فيه الطلاب والباحثون المصريون صعوبات في الاطلاع عليه"، بحسب قول مغردين.

وكانت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد نشرت الأربعاء تغريدة بينت فيها أن "المشروع الجديد يهدف لمشاركة الجمهور بمخزونها من الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع بين أيدي القراء نسخًا من الصحيفة المصرية العريقة".

ولم تكشف الصفحة عن مصدر حصول المكتبة الإسرائيلية على أرشيف صحيفة "الأهرام"، إلا أن القائمين عليها نوهوا لاحقا إلى أن "أرشيف الجريدة متاح فقط ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة، وللباحثين والطلاب في إسرائيل دون غيرهم".

كيف وصل الأرشيف للمكتبة الإسرائيلية؟

وبتصفح حساب المكتبة الإسرائيلية على فيسبوك، سيصادفك منشور يتحدث عن مبادرة لتدشين أرشيف رقمي للصحيفة المصرية.

إلا أن المنشور يتضمن أيضا رابطا لمنصة East view التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

صدر الصورة، المكتبة الوطنية الإسرائيلية

ومنصة "إيست فيو" وسيط إلكتروني مختص في توفير المعلومات باللغات الأجنبية.

وتمتلك المنصة قاعدة بيانات رقمية ضخمة لمجموعة من الكتب والصحف العالمية، فتعثر فيها على دوريات تعود إلى الاتحاد السوفيتي السابق، أو أعداد قديمة لمجلات أفغانية وجرائد عربية وغيرها من الوثائق.

ويسمح للجمهور بالاطلاع على تلك الصحف بمقابل مادي بعد الاشتراك في الموقع.

ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها المنصة على الباحثين والصحفيين والطلاب فحسب، بل تتعاون مع المكتبات العمومية والمؤسسات الأكاديمية الحكومية.

وقد يعني هذا أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية إحدى مؤسسات عديدة تتلقى خدمات الموقع، ما يتيح لها الاطلاع على أرشيف الأهرام وصحف عربية وعالمية أخرى.

وفي عام 2019، أعلنت East view حصولها رسميا على نسخ من صحيفة الأهرام، مشيرة إلى "أن هناك أكثر من 600 ألف صفحة من أرشيف الأهرام الرقمي متاحة على منصة إيست فيو غلوبال".

صدر الصورة، www.eastview.com

لغط وحديث عن إهمال

ولدى إعلانها عن إتاحة أرشيف الأهرام للجمهور الإسرائيلي، أغفلت صفحة "إسرائيل بالعربي" ذكر المنصة الأمريكية، ما سبب حالة من الجدل واللغط في أوساط المعلقين المصريين.

وطالب صحفيون وكتاب مصريين مؤسساتهم بالتحرك لحماية أمنهم القومي وأرشيفهم الوطني من "الاستغلال".

كما اعتبر صحفيون ومدونون أن أي تعاون مع جهات إسرائيلة يمثل "خرقاً لقرارٍ سابقٍ لنقابة الصحفيين المصريين بمنع التطبيع الشعبي مع إسرائيل".

إلا أن البعض الآخر رأى أن المشكلة لا تتعلق بإعلان مؤسسة إسرائيلية عرض أرشيف أهم صحيفة مصرية، ولكن بما كشفه الإعلان من تفاصيل وصفت بالكارثية.

إذ يتحدث صحفيون عن "صفقات مشبوهة بيعت من خلالها أرشيف الأهرام للشركة الأمريكية إيست فيو مقابل 185 ألف دولار".

وفي هذا الصدد تساءل المشرفون على صفحة دقائق: "أغلب التعليقات على صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" كانت اعتراضية، لكن السؤال: لماذا لم تخطو #الأهرام هذه الخطوة وتوفر بنفسها أرشيفها للمهتمين بقراءته؟".

الأهرام ترد

عطية نبيل - بي بي سي

وقد تواصل مراسل بي بي سي نيوز عربي، عطية نبيل، مع مسؤولين في مؤسسة الأهرام الذين قالوا إن الصحيفة المصرية تجري حاليا تحقيقا داخليا موسعا حول كيفية وصول أرشيف المؤسسة إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

وقال أشرف بدر، مدير مركز المعلومات بمؤسسة الأهرام، "إن بياناً رسميا سوف يصدر في وقت لاحق عقب اجتماع مجلس إدارة الأهرام غدا/الثلاثاء".

وأوضح بدر، ردا على استفسار بي بي سي، أن الأمر هو مجرد "فرقعة إعلامية وكيدية من جانب إسرائيل في شهر الانتصارات" على حد قوله، مشيرا إلى أن أرشيف جريدة الأهرام وجميع الإصدارات التابعة للمؤسسة متاح عبر شبكة المعلومات الدولية في الداخل والخارج بالمجان وبعضه مقابل اشتراكات مالية".

وأضاف مدير مركز المعلومات والأرشيف بمؤسسة الأهرام أن "بعض الوثائق الخاصة بديوان الحياة المصرية المعاصر والأوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة محفوظة بنظام "الميكروفيلم المؤمن"، وهو غير معروض للبيع كما أنه غير متاح إلا بإذن مسبق ولأغراض معروفة وبموجب كتاب رسمي معتمد من الجهة التي تطلب الاطلاع عليه".

من جانبه، قال سامح عبدالله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن "الهيئة تتابع باهتمام ما ينشر حول استيلاء المكتبة الوطنية الإسرائيلية على أرشيف الأهرام"، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراء المناسب في حال التأكد من وقوع فساد أو مخالفات داخل هذه المؤسسة وأي مؤسسة صحفية أخرى وفقا للوائح الداخلية والقانون المنظم للمؤسسات الصحفية".

صدر الصورة، www.loc.gov التعليق على الصورة، يقول الصحفي المصري محمود كامل إن المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالقدس ربما حصلت على أرشيف جريدة الأهرام الورقي من خلال مكتبة الكونجرس الأمريكي

وفي حديثه لبي بي سي، قال أيمن عبد العزيز، الصحفي بقسم الترجمة والخارجي للأهرام، إنه "تقدم بمذكرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 6 يوليو/تموز الماضي للإبلاغ عما وصفه بشبهة "إهمال جسيم" أدت إلى وقوع أرشيف جريدة الأهرام في أيدي الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الأمر كان معروفا من قبل، ولكن إسرائيل تستغل هذه القضية حاليا سياسياً".

وقال الصحفي عبد العزيز إنه "تواصل مع الشركة الأمريكية "إيست فيو" التي أعلنت عن إتاحة محتوى أرشيف الصحيفة عبر الإنترنت بمقابل مادي، وأخبروه أنهم وقعوا عقدا مع مجلس إدارة الأهرام الحالي لترخيص إتاحة المحتوى الخاص بالعشرين عاما الماضية من الصحيفة من خلال شركتين تابعتين لها هما البوابة و"سايند جيت" المحدودة في الأردن والإمارات".

ويضيف الصحفي بالأهرام أن "العقد الذي وقعه مدير عام مؤسسة الأهرام العام الماضي 2020 تم إلغاؤه من جانب المؤسسة بعد 3 أشهر فقط من توقيعه لمخالفة الشركة الموقعة عليه بنود التعاقد بإتاحة هذا المحتوى لأغراض تجارية، لأن العقد الموقع مع الأهرام به بعض البنود الخاصة التي تحظر الاستخدام التجاري للمحتوى".

في حين يقول الصحفي المصري محمود كامل، الذي تابع الموضوع ونشر عنه عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن" المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالقدس ربما حصلت على أرشيف جريدة الأهرام الورقي من خلال مكتبة الكونجرس الأمريكي، التي تحتفظ بنسخة من جميع الإصدارات في جميع أنحاء العالم وباللغات المختلفة، وربما تكون هي من مكنت المكتبة الإسرائيلية من الدخول إليها مقابل اشتراكات مالية أو اتفاق".

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