أزمة السعودية ولبنان: ما حقيقة تسريبات وزير خارجية لبنان، وما أشيع عن تعويض العمالة اللبنانية في الخليج بالمصرية؟

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لم تكد حدة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، والتي أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تهدأ قليلا حتى استعرت مجددا مع انتشار مقطع صوتي مسرب لوزير خارجية لبنان يتحدث فيه عن الأزمة.

وبث التلفزيون السعودي التسجيل الصوتي، الذي حصلت عليه صحيفة عكاظ المحلية، يوم الأربعاء وتضمن تصريحات لوزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.

وأرفقت القناة الفيديو بتغريدة قالت فيها: "هذا ما يقوله وزير خارجية لبنان عن المملكة.. منكراً مساعدتها ومتهما إياها بالسوق الكبيرة للمخدرات".

وكان وزير الخارجية اللبناني قد أصدر قبل يومين بيانا أوضح فيه أن ما جاء في التسجيلات هو "سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار".

وبالتوازي أشعل المقطع الصوتي المنتشر وسائل التواصل الاجتماعي في كل من السعودية ولبنان.

وتصدر وسم #وزير_خارجيه_لبنان_يسيئ_للمملكة ترند تويتر في كلا البلدين.

واستنكر العديد من السعوديين ما وصفوه بـ"نكران الوزير لوقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين"، متسائلين: "أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات؟".

واعتبر آخرون أن "التصريحات التي تخرج من المسؤولين اللبنانيين تؤكد صحة إجراءات المملكة ودول الخليج".

في المقابل انتقد العديد من اللبنانيين الصحفيين الذين سربوا حديث وزير الخارجية اللبناني غير المعد للنشر في وسائل إعلام سعودية معتبرين أن "ولاءهم للنظام السعودي يعلو على ولائهم لوطنهم".

ورأى كثيرون أن السعودية ستهاجم أي كلام يصدر عن المسؤولين اللبنانيين حتى لو لم يتضمن أي شيء معيب.

"حرص على علاقات أفضل مع العرب"

ولفت بيان تضامني مع السعودية أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية يوم الخميس الأنظار، إذ أعربت الوزارة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطالها".

وتداول ناشطون قبل أيام صورا للافتة رفعت في إحدى طرقات بيروت وُصفت بـ "المسيئة" لدول الخليج.

وهو ما دعا وزير الداخلية اللبناني للتدخل والإيعاز للقوى الأمنية لإزالتها بشكل فوري. وشدد الوزير على حرصه المطلق على "أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب".

العمالة المصرية بدلا من اللبنانية؟

من جهة أخرى تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نسب لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، أشيع أنها أعربت فيه عن "استعداد مصر لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج في حال قررت مقاطعة لبنان".