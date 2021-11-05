إبراهيم عيسى: تصريحاته عن منظومة التعليم العالي وعن صيدلي يقرأ القرآن تثير جدلا في مصر

قبل 46 دقيقة

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أثارت تصريحات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى حول منظومة التعليم العالي في مصر، وعن ما وصفها بـ"مواجهة الفكر المتطرف"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه عبر قناة "القاهرة والناس" أن "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وأضاف: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات"، قبل أن يستطرد قائلا: "ليه أدخل أجز خانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

#إبراهيم_عيسى

تصريحات عيسى في البرنامج أحدثت موجة من الغضب والجدل وأدخلت اسمه في قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر موقع تويتر في مصر.

ونال حديثه عن "قراءة الصيدلي للقرآن" القسم الأكبر من اهتمام المغردين.

ورأى قسم من الآراء أن "ما يفعله إبراهيم عيسى والتيار الذي يمثله ينعكس ازديادا في التطرف المضاد في المجتمع".

واستغرب كثيرون ربط عيسى "مقررات الكليات النظرية بقراءة الصيدلي للقرآن".

واعتبر البعض أن كون شخص ما أصبح دكتورا أو مهندسا لا يعني أن عليه فقط قراءة هذه العلوم وتجاهل العلوم الخاصة بدينه.

في المقابل دافع البعض عن عيسى معتبرين أن "كلامه أخرج من سياقه".

ورأى فريق من المغردين أن المذيع المصري "قال بشكل واضح إن قراءة القرآن شيء جيد ولم يقلل أبداً من شأنه".

ورأى البعض أن كلام عيسى، عن أن الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين، صحيح، وأن "الخطاب الديني الأصولي نجح من خلال ذلك في تغييب عقول أعلى نخب المجتمع تعليما" على حد قولهم.