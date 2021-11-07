أنجيلينا جولي: حظر فيلم الأبديون في دول عربية بسبب "علاقة مثلية" يثير جدلا

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حظرت دول عربية فيلم "الأبديون" الجديد، الذي تلعب نجمة هوليوود، أنجيلينا جولي، دور البطولة فيه، مما أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قوبل فيلم "الأبديون" بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية بتعديلات، لم توافق عليها شركة ديزني

وحسب موقع "هوليوود ريبورتر"، مُنع الفيلم من العرض بسبب تضمنه علاقة عاطفية مثلية بين اثنين من أبطاله الخارقين.

وقال عمر أبوبكر، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إن الهيئة "ترحب بعرض أفلام من مختلف أنحاء العالم، ولكن في حال وجود مشاهد في الفيلم لا تتوافق مع ضوابط المحتوى المنصوص عليها في السعودية، تقوم الهيئة بطلب تعديل بعض المشاهد من شركة إنتاج الفيلم". ويضيف في حديثه مع قناة إخبارية سعودية إن القرار في هذه الحالة كان للشركة المنتجة التي لم تنفذ التعديلات المطلوبة.

ومنعت كل من السعودية وقطر والكويت عرض الفيلم في دور السينما، بعدما كان مدرجا على قائمة العروض ليبدأ يوم الخميس 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وردت أنجيلينا جولي على حظر الفيلم قائلة إنها "حزينة من أجل الجمهور، وفخورة لعدم قبول مارفل بحذف أجزاء معينة من الفيلم".

وأضافت جولي، حسب موقع إخباري أسترالي، أنها "لا تفهم كيف نعيش في عالم لا يزال فيه أشخاص لا يرون عائلة (فاستوس)، وجمال تلك العلاقة وهذا الحب".

كما وصفت جولي كل من لا يتقبل هذه العلاقة ولا يقدرها بالـ "جاهل".

وأثارت القصة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل بين رافض لقرار حظر الفيلم ومؤيد له. كما عقب إعلاميون ومشاهير على تصريحات الفنانة الأمريكية جولي، إذ هاجمها المصري عمرو أديب وقال "الغرب يحاول الضغط علينا لنتقبل العلاقات المثلية".