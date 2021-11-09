الأهلي وأبو تريكة: عمرو أديب ينتقد احتفاء النادي المصري بعيد ميلاد لاعبه السابق، فما القصة؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اللاعب المصري محمد أبو تريكة

تسببت تهنئة نشرها نادي الأهلي لنجمه السابق محمد أبو تريكة، في جدل واسع في الأوساط الإعلامية والكروية المصرية. وتقدم على إثرها الإعلامي عمرو أديب بشكوى للنائب العام ضد صفحة الأهلي الرسمية عبر مواقع التواصل، التي هنأت اللاعب السابق بعيد ميلاده.

وقال أديب عبر برنامجه التلفزيوني: "أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، إما النادي الأهلي قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء، أو أصبح النادي الأهلي فوق الجميع".

ويضيف أديب: "يجب على النادي الأهلي أن يصدر بيانا يبرر تهنئته لتريكة.. وأنا أبلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبو تريكة".

وأثارت تصريحات أديب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رفضوا الاتهامات التي وجهها الإعلامي المصري لنجم الأهلي السابق، وآخرون دعوا إلى عدم خلط السياسة بكرة القدم.

ورأى البعض أن أبو تريكة سيبقى من أهم الأسماء في تاريخ كرة القدم المصرية، بغض النظر عن أي توجهات سياسية، متعجبين من غضب البعض بسبب تهنئة إلكترونية.

ولم يقتصر الأمر على جدل التهنئة فقط، إذ اتهم مغردون أديب بترويج معلومات خاطئة، عندما قال إن أبوتريكة كان "يزور الإرهابيين ولم يتوجه بالعزاء لضباط الشرطة الذين قتلوا على أيدي الإرهابيين".

وتداول مغردون مجموعة من المنشورات السابقة، التي قدم فيها اللاعب المصري العزاء لقتلى مصر من مدنيين وضباط.

ويقيم أبو تريكة حاليا في قطر، ويعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر ويحظى بجماهيرية كبيرة في العالم العربي.

وحصد الكثير من الألقاب مع ناديه الأهلي ومنتخب بلاده، قبل أن يعتزل في 2013.