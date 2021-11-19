موسم الرياض والشيخ عادل الكلباني: جدل في السعودية بعد ظهور إمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي للعبة قتالية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Riyadh Season

أثار ظهور الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي لموسم الرياض، الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وظهر الكلباني بزي عسكري وهو يقود معركة في مقطع ترويجي للعبة افتراضية شهيرة باسم "فيلد كومبات" والتي ستكون إحدى فعاليات موسم الرياض.

وتحتوي هذه الفعالية على عدد من الألعاب المخصصة لمحاكاة الرماية بتقنيات مستوحاة من ممارسات تدريب الرماية بالأسلحة الحقيقية.

وإلى جانب الكلباني، ظهر بعض نجوم كرة القدم والفنانين، مثل محمد الدعيع وسعيد العويران وخالد عبد الرحمن وخبير الفلك خالد الزعاق.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقطع عبر حسابه بتويتر، وفي غضون ساعات حقق المقطع الترويجي قرابة الـ 5 ملايين مشاهدة.

وعلق الكلباني على مقطع الفيديو مازحا: "ظنك يمدي أروح لهوليود؟"

#عادل_الكلباني

ومع انتشار المقطع الترويجي، تصدر اسم الكلباني قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر في المملكة.

وسرعان ما تحول الأمر لأخذ ورد بين الكلباني ومتابعيه، الذين يبلغ عددهم على تويتر حوالي 6.5 مليون متابع.

وتعرض الكلباني لهجوم من مغردين اتهموه "بالتحول من إمام للحرم إلى مهرج وممثل".

واتهم البعض الكلباني بـ"دعم أهل الباطل ونشر الفساد".

ورأى آخرون أن ما يفعله الكلباني "يخالف أوامر الله ورسوله".

وسخر مغردون من مشاركة الكلباني في المقطع الترويجي، متوقعين "مشاركة هيئة كبار العلماء في موسم الرياض القادم".

وتساءل البعض: "هل يليق بإمام سابق للحرم المكي أن يظهر بهذا المنظر في حين أنه من المفروض أن يكون الكلباني قدوة؟".

رد الشيخ الكلباني

الردود السلبية والاتهامات دفعت الكلباني للرد عليها بنفسه عبر تويتر متسائلا: "الرماية فيها مخالفة لأمر الله ورسوله؟".

وانبرى كثيرون للدفاع عن إمام الحرم المكي السابق، مستنكرين ما وصفوها بـ"حملة التكفير التي يتعرض لها".

واعتبر البعض أن لقطة عادل الكلباني في موسم الرياض "مادة دعائية وفيها كثير من مشاهير مواقع التواصل، وهي لقطة طبيعية وليست غريبة".

واهتم آخرون بفكرة الإعلان وطريقة الإخراج "المبدعة" على حد قولهم.

من هو الكلباني؟