كأس العالم 2022: لماذا اتهم مغاربة الفيفا وقطر بـ "سرقة" تراثهم؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غضب في المغرب بعد صورة ترويجية لكأس العالم بقطر

ثارت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب غضبا، بعدما نشرت صفحة كأس العالم بقطر 2022، صورة ترويجية لمونديال قطر تتضمن ما يقال أنها صورة إرث معماري مغربي.

وتظهر الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لكأس العالم بقطر نجوم كرة القدم يقفون أمام باب عليه شعار "قطر 2022" ينتظرون فتحه.

وحسب المستخدمين فإن الخلفية تعود لباب ضريح محمد الخامس، جد الملك المغرب الحالي، محمد السادس بالرباط، وتم إدخال تعديلاتعليه وتقديمه على أنه من التراث القطري، وهو ما أشعل غضبهم.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وعبر ناشطون عن استيائهم من ما وصفوه "سرقة تراثهم".

وأكد كثيرون أنهم سيقفون دائما في وجه أي اعتداء على حضارتهم وثقافتهم وتراثهم.

واستبدل آخرون خلفية الصورة الأساسية بالخيمة العربية.

وفي المقابل رأى مستخدمون أن "كأس العالم في قطر هو فخر لكل العرب من المحيط الى الخليج، فالتراث‬ العربي تراث مشترك والبيوت فيالأندلس والمغرب حين تراها تعتقد أنها في دمشق أو بيروت".

وبعد الحملة على مواقع التواصل، طالب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب، منالاتحاد الدولي لكرة القدم بسحب التدوينة التي نشرتها الحسابات الرسمية للفيفا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرعة الملحق للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن "هذه الخطوة الرسمية، تأتي في إطار الحرص على حماية التراث المغربي من القرصنة، وهو ما أفصحت عنه وزارة الثقافة خلال الولاية الحالية، خاصة بعد سرقات واستغلال متكرر من طرف منظمات غير مغربية".

وتعليقا على خطوة لقجع وبنسعيد، قال عاطف دلغاموني: "القطريون يقولون عن المونديال في قطر أنه مونديال العرب و لهذا اعتقد أنهم اختاروا الأبواب ذات الصبغة المغاربية كي تمثل في إعلانات المونديال ولا بأس في ذلك حسب رأي المتواضع، وما الذي يخسره المغرب جراء ذلك؟ أنا لم أفهم لماذا هذه الضجة من وزير الثقافة لسحب صور الأبواب؟"

كأس العالم 2022

وتقام النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ستكون هذه أول بطولة لكأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي، وثاني بطولة تقام بالكامل في قارة آسيا بعد بطولة كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.