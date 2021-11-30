كأس العالم للأندية والنادي الأهلي: غضب مصري بسبب تضارب مواعيد البطولة مع كأس أمم إفريقيا

قبل ساعة واحدة

أثار الإعلان عن قرعة كأس العالم للأندية نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتضارب الموعد مع كأس أمم إفريقيا، الذي يشارك فيه لاعبو نادي الأهلي المصري. ووصف اللاعب المصري المعروف باسم "ميدو" مواعيد فيفا بأنها "لا تحترم كرة القدم الإفريقية".

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد مونديال الأندية بين 3 و12 شباط/ فبراير في الإمارات، التي ستستضيف المسابقة بدلا من اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي المقابل، يخوض المنتخب المصري نهائيات أمم إفريقيا بين 9 كانون الثاني/ يناير و6 شباط/ فبراير في الكاميرون.

وأثار تزامن المواعيد غضبا بين أوساط متابعي كرة القدم في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر تويتر، قال اللاعب المصري أحمد حسام، المعروف باسم "ميدو": "هل يستطيع الاتحاد الدولي إقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الأمم الأوروبية أو في نفس توقيت كوبا أمريكا؟ بالطبع لا!"

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كما أعلن النادي الأهلي المصري الإثنين نيته مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الضرر عنه.

وقال نادي العاصمة المصرية في بيان "إنه قرر إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري، الإفريقي والدولي لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف أنه سيطلب "في خطاباته المرسلة غدا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يشارك نادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث مغردون عن اعتراضهم على المواعيد المطروحة، مطالبين الجهات الرسمية بردود فعل "سريعة وصارمة".

ووصف مغردون ما حصل بأنه "إهانة لكرة القدم الإفريقية"، في حين عبّر آخرون عن قلقهم من إرهاق اللاعبين أو عدم مشاركتهم.

ولطالما ضمّ الأهلي عدداّ وافراً من لاعبي المنتخب "ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول (تونس) وأليو ديانغ (مالي) وبدر بانون (المغرب)، وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية".