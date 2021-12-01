موسم الرياض: عمر كمال يغير كلمات أغنية "بنت الجيران" وسط احتدام الجدل حول موسيقى المهرجانات

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، FACEBOOK التعليق على الصورة، مغني المهرجانات المصري عمر كمال

لجأ مغني المهرجانات المصري عمر كمال إلى تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" الشهيرة خلال حفل في مدينة الرياض السعودية، مما أثار ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستبدل مغني المهرجانات كلمات الأغنية الشهيرة المعروفة بمطلعها "سكر محلي محطوط على كريمة"، من "أشرب خمور وحشيش" إلى "أشرب تمور وحليب".

وجاء ذلك خلال حفل غنائي جمع عمر كمال بمؤديي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وعبر فيسبوك، تداول مغردون تعليقا لعمر كمال على الفيديو المتداول قائلا إن الكلمات الجديدة للأغنية "تليق بالبلد الطاهر الذي نقف على أرضه".

وتشهد مصر حالة من الجدل بسبب موسيقى المهرجانات، إذ قررت نقابة المهن الموسيقية منذ أسبوعين منع عدد من المغنين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

ويندرج كل من حسن شاكوش وحمو بيكا ضمن قائمة مطربي المهرجانات الذين سُحبت منهم التصاريح، إلا أن ذلك ينطبق على نشاطاتهم الفنية في مصر فقط.

وتعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع مطربي المهرجانات لإحياء حفلات غنائية في موسم الرياض.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل مقطع الفيديو المتداول بتعليقات إيجابية ومرحة، ولجأ مغردون إلى تبديل عبارات أخرى من الأغنية.