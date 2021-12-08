فيلم أميرة: إنتاج أردني-مصري-فلسطيني يتناول تهريب نطف الأسرى في السجون الإسرائيلية يثير غضبا واسعا

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صدر الصورة، @AmiraOfficialFilm on Instagram

أثار فيلم "أميرة"، الذي من المقرر أن يمثل الأردن في مسابقات جوائز الأوسكار للأفلام الطويلة لعام 2022، جدلا كبيرا بعد يوم من عرضه ضمن مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" في العاصمة الأردنية عمان.

ووجهت للفيلم، الذي يتناول موضوع تهريب نطف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عدة تهم من بينها "الإساءة للأسرى وللأبناء المولودين من تلك النطف" والذين يطلق عليهم لقب "سفراء الحرية" وأنه يدعم "الرواية الإسرائيلية" بشأن تهريب النطف، الذي يعتبره الفلسطينيون شكلا من أشكال النضال.

يروي الفيلم قصة أميرة، التي ولدت من نطفة مهربة من سجن إسرائيلي لتكتشف بعد سنوات أن النطفة لضابط إسرائيلي وليست لأسير فلسطيني كما كان يُعتقد.

الفيلم من كتابة وإخراج المصري محمد دياب وبطولة النجمة الأردنية صبا مبارك والممثلة الفلسطينية الأردنية تارة عبود في دور أميرة والممثلين الفلسطينيين صالح بكري وزياد بكري وعلي سليمان. والفيلم إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك.

احتجاج رسمي

وقد أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية إنتاج الفيلم "أميرة" وقالت "إنه يعتدي ويسيء بكل وضوح لكرامة المعتقلين".

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن الفيلم "يمس بشكل واضح قضية هامة من قضايا الشعب الفلسطيني ويضرب روايتنا الوطنية والنضالية".

وطالب أبو سيف وزارة الثقافة الأردنية أن تنظر إلى "الانعكاسات الخطيرة" لهذا الفيلم "على قضية الأسرى، وبخاصة أنها تسيء لعائلاتهم بعد إنجابهم الأطفال من عملية تهريب النطف" كما جاء في البيان.

من جهتها قالت "كتلة الصحفي الفلسطيني" إن فيلم "أميرة" "جريمة وطنية وأخلاقية ومساس بالنسيج المجتمعي تستوجب أشد العقوبات القانونية والنبذ المجتمعي لكل من شارك في إنتاجه".

الغضب من فيلم أميرة لم يكن فلسطينيا فقط، وإنما دعت أطراف أردنية كذلك لسحبه واتهمته بأنه مسيء.

فقد طالبت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين" بوقف عرض الفيلم وسحبه من كافة المنصات، و"بمحاسبة المسؤولين عنه".

واعترض أسرى محررون وعائلاتهم على الفيلم، وقالوا إنه "يشوه سمعة الأسرى ويحط من قيمة نضالهم".

وقال بعضهم إن الفيلم "لا يمثل الأسرى الفلسطينيين ولن يغير واقع أهمية موضوع تهريب النطف بالنسبة لهم".

وقال الأسير المحرر مازن ملص إنه "كان الأجدر بصناع الفيلم سؤال أصحاب الشأن حول هذا الموضوع ليعرفوا الإجراءات التي يتم عبرها تهريب النطف" والتي قال إنها "مشددة لمنع اختلاط الأنساب".

وبعد تداول تصريح منسوب لهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية يفيد بأن الأردن قرر وقف عرض الفيلم، قال مدير هيئة الإعلام الأردنية، طارق أبو الراغب إنه"لا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف عرض فيلم أميرة".

وأضاف أبو الراغب أن "الهيئة لم يصلها أي طلب عرض تجاري للفيلم في عمان، وإنها ستنظر في الفيلم وتصدر بيانًا مفصلًا حال وصول طلب بعرضه".

وردا على الانتقادات الموجهة إليها، أصدرت الهيئة الملكية للأفلام بيانا تقول فيه إن "الفيلم خيالي روائي وليس وثائقيا، واختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج".

#اسحبوا_فيلم_أميرة

وانتشر عبر فيسبوك في الأردن وفلسطين وخارجهما وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة ، وتراوحت المطالب والتعليقات حوله بين الاستنكار والإدانة حتى المطالبة بوقف الفيلم ومعاقبة القائمين عليه والمشاركين فيه.

ويراهن المشاركون في الوسم على قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على توليد ضغط يكفي لوقف الفيلم.

واتهم بعض مستخدمي الوسم صناع الفيلم بـ"تعمد إثارة الجدل على حساب القضايا الإنسانية".

وانصب الغضب الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على بطلة العمل الأردنية، صبا مبارك، التي زادت شهرتها في مصر في السنوات الأخيرة بعد مشاركتها في عدة أعمال مصرية.

"مجرد فيلم" لم كل هذا الجدل؟

تقول هيئة الأفلام الأردنية والمدافعون عن الفيلم إنه "لا مبرر من المطالبة بسحبه لأن صناعه أوضحوا أن قصة الفيلم خيالية وأن الفيلم لا يوثق واقعا".

وسبق أن تحدث أبطال الفيلم عن العمل، خاصة بتقديمه لمسابقات الأوسكار، كونه سينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم للعالم.

لكن يبدو من ردود الفعل أن الأغلبية يرون أن الفيلم لن يخدم قضية الأسرى كما أريد منه وإنما على العكس تماما "يضعفها" ويحيطها بشوائب قد تنزع عنها قدسيتها في مخيلة البعض.

وفي تغريدة في هذا السياق، كتب الصحفي الفلسطيني فراس أبو هلال يقول إن "الفلسطيني لا يحتاج لعناصر متخيلة لروايته، فلديه من الرموز الحقيقية ما يكفي. واحد من هذه العناصر هم الأسرى".

ويأتي رد الفعل القوي والواسع على الفيلم مؤشرا على إيمان كثيرين بقدرة الفن والسينما، خاصة تلك التي تقدم للعالم بهدف التأثير على الواقع وعلى المواقف والرؤى من بعض القضايا، حتى تلك التي يعتبرها البعض ثوابتا.