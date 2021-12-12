شيرين عبدالوهاب: حملة تضامن واسعة مع الفنانة المصرية عقب ظهورها حليقة الرأس

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أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، عقب ظهورها في حفل حليقة الرأس، مما أثار جدلا عن أسباب المظهر الجديد.

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وردت شيرين على الانتقادات والافتراضات التي وُجهت إليها عبر تويتر، سائلة جمهورها "لماذا تفترضون الأسوأ؟".

وكانت الفنانة المصرية قد أحيت حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الجمعة، وتطرقت خلال الحفل إلى هيئتها الجديدة، قائلة "أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مغردون وسوما لتعبريهم عن دعمهم للفنانة، رافضين الانتقادات التي وجهت لها، ومشيدين بما وصفوه "عفوية وصدق" الفنانة المصرية و"قربها من قلوب جماهيرها". واستخدم مغردون وسوم #كلنا_شيرين و #جميلة_يا_شيرين.

ودافع مغردون عن حرية شيرين باتخاذ قرارات تخص جسدها، منتقدين ما وصفوه بالـ "مجتمع الذكوري الذي يفرض على النساء مظهرا معينا".

كما عبّر إعلاميون ومشاهير عن دعمهم للفنانة المصرية، مؤيدين "قراراتها الشخصية والجريئة".

وكانت المغنية المصرية قد أعلنت الانفصال عن زوجها حسام حبيب قبل أيام من الحفل الذي أقامته في أبو ظبي. وقالت في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إن الأسباب "تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".