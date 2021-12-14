تسريبات عبدالله الشريف: استمرار الجدل عبر مواقع التواصل بعد رد الداخلية المصرية

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Youtube AbdullahELshrif التعليق على الصورة، جدل بعد تسريبات عبدالله الشريف والداخلية المصرية ترد

أثار المعارض المصري عبدالله الشريف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد نشره حلقة "تسريب مستشاري السيسي" التي بثها على يوتيوب قبل أيام.

ويظهر في التسجيل الصوتي ما تبدو محادثة هاتفية بين شخصين، قالا خلالها "إنهما من مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإن أحدهما ضابط برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي".

وتمحور الحديث بينهما، وفق التسجيل الصوتي، حول "مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش".

ويسمع في التسجيل الصوتي أيضا حديث عن منح "ميرفت" في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة "فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه مصري، ستدفع منها فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي".

وبحسب عبد الله الشريف، فإن "أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه مصري".

بيان الداخلية المصرية

ومن جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ذكرت فيه نتائج تحقيقاتها بالتسجيلات التي نشرها الشريف.

وأشارت الوزارة إلى أن "القضية أساسها عملية نصب وانتحال شخصية بهدف جني أموال بطريقة غير مشروعة".

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واتهمت الداخلية عبدالله الشريف "بالتعاون مع سمسار لتزويده بالتسجيلات مقابل مبالغ مالية".

وقالت الداخلية المصرية في بيانها: "أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (61 عام - عاطل - يقيم بمحافظة القاهرة - مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار) .. والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عام- حاصلة على ليسانس حقوق - تقيم بمحافظة الإسكندرية).

وأضافت الداخلية في بيانها: "أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية".

وتابعت الوزارة: "وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرته علـى إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص .. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها".

وبحسب البيان فقد "أسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عام - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)".

وختمت الداخلية بالقول إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، .. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات".

#تسريب_مستشاري_السيسي

وتفاعل مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التسريبات التي بثها المعارض المصري عبد الله الشريف، وأطلق معارضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسم #تسريب_مستشاري_السيسي ، الذي تحدثوا من خلاله عن اعتقادهم بصحة التسريبات.

واعتبر كثير منهم أن "نفي التسريبات والطريقة التي تم بها ما هو إلا إثبات لها".

وأكد آخرون أنه يتعين على الدولة، بعد الكشف عن شخصية "النصاب"، أن "تطمئن الشعب على المال العام، وتكشف مرتبات مستشاري الرئيس المصري وموظفي العاصمة الإدارية، وأموال صندوق تحيا مصر".

وشكر مغردون عبدالله الشريف على نشره التسريبات التي "وثقت وفضحت العصابة الحاكمة في مصر" على حد قولهم.

وتحدث ناشطون عن جدوى التبرع لصندوق "تحيا مصر" في ظل انتشار ما وصفوه بـ"الفساد والسرقات بين ضباط ومستشارين في الدولة".

مؤيدون لبيان الداخلية

ومن جهتها بثت وسائل إعلام مؤيدة للنظام المصري ما قالت إنها "الاعترافات" المتعلقة بالمتهمين الثلاثة الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم.

ومن بين من علقوا ونشروا البيان الإعلامي المصري عمرو أديب.

كما رد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي ورد ذكر اسمه في التسريب، من خلال صفحاته على فيسبوك كاتباً "خالص التقدير لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على ضبطهم المتورطين في التسريبات المفبركة، وبمناسبة أن اسمي موجود في التسريبات المفبركة دي، أنا عمري ما كنت بعلق على هذيان الإخوان ومذيعينهم برة، بس المرة دي الموضوع مضحك قوي ومش قادر معلقش".

واعتبر مستخدمون مؤيدون للنظام المصري أن الهدف من نشر هذه التسريبات هو "إسقاط الجيش المصري ومؤسسته التنفيذية الكبرى لا غير".

وفي المقابل رأى متابعون أنه من الممكن أن تكون ‫تسريبات مستشاري السيسي‬ مفبركة، لكن "الطرف الذى يدعي الفبركة له تاريخ حافل بالفبركة وسرعة "القبض" على المدعي عليهم وفي نفس الوقت الشك في عبدالله، نظرا للمصلحة المادية، قائم أيضا". على حد قولهم.

اعتقال والد عبدالله الشريف

وأعلن الناشط والمعارض المصري عبد الله الشريف، مساء الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال قوات الأمن والده، وذلك في أعقاب نشر وزارة الداخلية بياناً للرد على "التسريب" الذي بثه قبل أيام.

وقال الشريف في تغريدة: "بعد إخوتي تم الآن اعتقال والدي الشيخ المسنّ 74 عاماً، عقب بيان الداخلية الساذج؛ لأخرس وكي لا أضع بين أيديكم ما يهدم روايتهم كاملة، وأُشهد الله أنه بين يدي الآن، اللهم إني أستودعك أبي وإخوتي، اللهم ليس لهم إلاك، اللهم رحماك بهم فأنت أعلم ألا ذنب لهم".