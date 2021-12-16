نصف نهائي كأس العرب: 19 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة الجزائر وقطر وهدف قاتل بنيران صديقة يقصي منتخب "الفراعنة"

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب

شغل نصف نهائي كأس العرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد أحداث وصفت بالدراماتيكية أوصلت منتخبي الجزائر وتونس إلى نهائي البطولة.

#مصر_تونس

تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب، بعد فوزه على نظيره المصري (1-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في الدوحة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وعن طريق الخطأ، حوّل قائد المنتخب المصري عمرو السولية كرة من ركلة حرة لـ"نسور قرطاج" إلى شباك مرماه، في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبين الغضب والمساندة، تفاوتت ردود الأفعال على عمرو السولية بعد الهدف الذي سجله في مرمى منتخب بلاده.

فأطلق مصريون وسم #ادعم_عمرو_السوليه ووسم #جمهورك_فضهرك_ياسوليه دعما لقائد منتخب مصر بعد تسببه في تلاشي حلم التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي المقابل، انتقد آخرون آداء قائد منتخب مصر عمرو السوليه في نصف نهائي كأس العرب.

#الجزاير_قطر

ومن مباراة مصر وتونس إلى مباراة المربع الذهبي الثانية، حيث أقصى المنتخب الجزائري بطل إفريقيا، منتخب قطر صاحب الأرض وبطل آسيا من كأس العرب لكرة القدم، ليلحق إلى المباراة النهائية للبطولة ويلاقي منتخب تونس.

وافتتح "محاربو الصحراء" التسجيل، عندما تابع حسين بن عيادة من خارج منطقة الجزاء، كرة صدها الحارس القطري سعد الشيب، ليلمسها جمال الدين بن العمري برأسه ويحولها في الشباك في الدقيقة 59.

وعلى مشارف نهاية اللقاء، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل البديل مونتاري هدف التعادل لأصحاب الأرض واضعا تمريرة عرضية في مرمى حارس المرمى الجزائري.

ولكن ما أثار الجماهير ورواد مواقع التواصل هو الوقت الإضافي الذي احتسبه حكم مباراة الجزائر وقطر، والذي تجاوز 19 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي.

والذي اعتبره البعض سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم.

وانتقد كثيرون حكم المباراة، واعتبروه منحازا لصاحب الأرض والجمهور.

وبعد المباراة قال مدرب الجزائر بوقرة: "لست سعيداً من أداء الحكم، تسع دقائق وقت بدل عن الضائع؟ هذا كثير.. أدركت أن آخر عشريندقيقة ستكون صعبة بعدما تعرضنا للإرهاق. لقد خضنا ست مباريات في 17 يوماً، ويعود الفضل للاعبين أصحاب القلوب القوية".

أعلام فلسطين في نصف نهائي كأس العرب

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للاعبين رفعوا علم فلسطين بعد انتهاء مباراتي نصف نهائي كأس العرب.

فقال الصحفي الرياضي حسن عطية: "صباح الخير، صباح الجزائر، صباح ‪فلسطين‬، يوسف بلا يلي بعد التأهل إلى نهائي كأس‬ العرب‬ على حساب قطر، قال إن "هذا الفوز هدية لبلدهم الثاني فلسطين‬".

ومع انتهاء مباراة الجزائر وقطر، رفع لاعبو منتخب الجزائر علم فلسطين احتفالا بالفوز على منتخب قطر في المباراة التي أقيمت على ملعب"الثمامة" في الدوحة.

نهائي البطولة

وبعد الإثارة التي شهدها نصف نهائي كأس العرب، تحدد طرفا نهائي البطولة، حيث يضرب منتخب الجزائر موعدًا مع جاره التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.