أدهم نابلسي: جدل حول علاقة الفن بالدين بعد اعتزال الفنان الأردني الغناء

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Adham Nabulsi التعليق على الصورة، أدهم نابلسي

أثار إعلان الفنان الأردني، أدهم النابلسي، الإثنين، اعتزاله الغناء نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية وجدلا حول علاقة الفن بالدين.

وقال نابلسي في فيديو نشره على مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ارتأى اعتزال الفن لأن "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين" معتبرا أن "على الإنسان أن يختار هدفا مهنيا له يتماشى مع هذه الغاية".

وأعلن المطرب الأردني اعتزاله بشكل نهائي ووصف النابلسي خبر اعتزاله بـ"الخبر السار" طالبا من جمهوره دعمه في خطوته الجديدة .

وفي مقابلة تلفزيونية قال نابلسي إنه لم يحسم خياره في الاتجاه نحو الإنشاد الديني من عدمه.

#أدهم_نابلسي

التفاعل مع خبر اعتزال نابلسي كان كبيرا، وحاز المقطع الذي نشره الفنان الأردني على تويتر أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وتصدر اسم #أدهم_نابلسي قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر في العديد من الدول العربية.

وأعاد سبب اعتزال نابلسي الجدل حول علاقة الفن والدين.

ولفت المطربة اللبنانية مايا دياب الأنظار بعد تغريدة هاجمت فيها نابلسي قالت فيها:

"الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه "

واستغرب كثيرون ربط نابلسي "عبادة الله" مع الفن والغناء متسائلين: كيف يتعارض الفن مع العبادة؟

وأبدى آخرون تخوفهم في أن يتراجع نابلسي عن فكرة الاعتزال لاحقا ليكون اعتزاله فقط لاثارة الجدل والبلبلة.

من جهة أخرى رأى بعضهم أن من حق أي شخص حرية الخيار بالغناء أو الاعتزال طالما أنه لم يفرض قراره ورأيه وقناعاته على أحد.

ودافعت المطربة الكويتية شمس عن حق نابلسي في اتخاذ القرار الذي يقتنع فيه معتبرة أنه ليس من حق أي أحد أن يتدخل بقراره.

وظهر المطرب الأردني للمرة الأولى في برنامج "إكس فاكتور" عام 2013 وأصبح من نخبة الفنانين الشباب على الساحة العربية على مدار السنوات الماضية.