مخلد الرقادي: غضب وحزن في عمان بعد وفاة لاعب كرة قدم أثناء الإحماء

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صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، توفي مخلد الرقادي عن عمر 29 عاما

أصيب عشاق كرة القدم و مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بصدمة وحزن عارمين بعد وفاة لاعب كرة القدم، مخلد الرقادي، بعد بداية مباراة فريقه في الدوري العماني.

وبحسب تقارير إعلامية عمانية تعرض لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم، ما أدى إلى وفاته لاحقا في في المستشفى الذي نقل إليه.

وتوفي مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القدم بيانا تقدم فيه بـ "التعازي والمواساة إلى أسرة ومجلس إدارة نادي مسقط وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي".

#مخلد_الرقادي

وانتاب الحزن وسائل التواصل الاجتماعي في عمان في أعقاب إعلان نبأ وفاة لاعب نادي مسقط.

وتصدر اسم #مخلد_الرقادي قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر في البلاد.

وغلب الحزن والصدمة على أغلب تعليقات النشطاء.

وتحدث كثيرون عن عدم وجود إسعافات أو طواقم طبية أثناء عملية الإحماءـ وهو ما دفع بعضهم لمطالبة الاتحاد العماني والفيفا بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة ومحاسبة القائمين على المباراة في حال التقصير.

واستنكر لاعب كرة القدم العماني، أحمد كانو، في فيديو نشره على حسابه على سناب شات عدم وجود تجهيزات طبية أو إسعاف قبل بداية المباراة كما قال كانو أن نقل اللاعب الراحل إلى المستشفى تم بسيارة "بيك أب"، وطالب كانو القائمين على اللعبة في البلاد بتأمين الحد الأدنى من التجهيزات للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعبر آخرون عن غضبهم لعدم قيام الاتحاد العماني لكرة بتأجيل باقي مباريات الأسبوع التي أجريت إحداها على الملعب نفسه الذي توفي فيه اللاعب معتبرين أن "تأجيل الجولة حداداً كان أقل الواجب".

وفي السياق نفسه استشهد مغرد آخر بحادثة إيقاف مباراة في الدوري الإنجليزي بعد إصابة مشجع تم حتى التأكد من سلامته.