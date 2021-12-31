عبدالحميد الدبيبة: تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية عن النساء العازبات تثير انتقادات واسعة

قبل 59 دقيقة

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الانتقالية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن النساء العازبات غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والنسوية الليبية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عبد الحميد الدبيبة

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال حفل لتوزيع منح جديدة للزواج في العاصمة الليبية طرابلس. وقال الدبيبة: "نريد تحريك سوق الفتيات العازبات"، وتابع بالعامية الليبية: "مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".

وتسببت تصريحات الدبيبة في موجة واسعة من الغضب، إذ عدها نشطاء مهينة للمرأة و"عنفا لفظيا" ضدها، وسط مطالبات بالاعتذار والمساءلة القانونية.

كما استنكرت ليبيات حديث الدبيبة الذي وجدن فيه "تسويقا للمرأة على أنها سلعة بحاجة لتحريك سوقها". وردا على التصريحات، دشن مغردون ومغردات ليبيات وسوما عديدة منها #الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة.

كما دعا المرشح الرئاسي عثمان عبدالجليل، عبر صفحته على فيسبوك، الدبيبة إلى الاعتذار من الليبيات قائلا: "على السيد رئيس الحكومة أن يعتذر فورا من كل الليبيين (نساء ورجالا) عن ما بدر منه من ألفاظ وأوصاف أقل ما تذكر بأنها إهانة واستخفاف بالمرأة الليبية".

وأضاف: "إن كنت تعتقد بأن ما ذكرت هو مزاح وخفة دم، فنحن نراه فظاظة وجسارة لا نرتضيها لأخواتنا".