أحلام وفهد الكبيسي: ما سبب الضجة التي أثارها فنانون خليجيون في الكويت؟

قبل 20 دقيقة

أثارت قضية الحجر الصحي في الكويت جدلا واسعا، خاصة بعد نشر الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، مجموعة فيديوهات تتحدث فيها عن خضوعها للحجر الصحي عند محاولتها مغادرة البلاد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنانة الإماراتية أحلام (يمين)، الفنان القطري فهد الكبيسي (يسار)

وفي مقاطع فيديو نشرتها الفنانة الإماراتية، تقول إنها وصلت إلى الكويت لحضور حفل زفاف، لكنها لم تستطع مغادرة البلاد عقب ذلك، إذ طُلب منها أن تخضع للحجر الصحي لمدة 72 ساعة.

وتقول أحلام إن المغني القطري فهد الكبيسي تمكن مغادرة البلاد بعد الحفل من غير حجر صحي.

وفيما اعتُبِر إشارة إلى أحلام والكبيسي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اتخاذها إجراءات قانونية ضد فنانَين خليجيين ومرافقيهما، دون تسميتهم، وذلك "لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق "شلونك"، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد".

وسبق هذا البيان تصريح آخر صدر عن وزارة الداخلية في الكويت، يفيد بتشكيل "لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي".

ويضيف البيان أن الوزارة تلقت "بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها، لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي".

وفتحت القضية أسئلة عديدة حول الإجراءات الصحية في البلاد وفعاليتها، وكيفية تطبيقها على المشاهير بشكل خاص. واعتبر مغردون ما حصل "مثالا على سهولة تخطي القوانين في البلاد".

وتشهد الكويت ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات فيروس كورونا، وأصدر مجلس الوزراء يوم الاثنين مجموعة من القرارات للحد من انتشار الفيروس، منها تخفيض عدد العاملين في مقار العمل للحد الأدنى في القطاع الخاص، وفي مقار العمل الحكومية حددت نسبة العاملين بما لا يتجاوز 50%.