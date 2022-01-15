السعودية وموسم الرياض: جدل بعد ظهور الإمام السابق للمسجد الحرام عادل الكلباني في إعلان جديد

قبل 23 دقيقة

انشغل رواد مواقع التواصل العرب وخاصة السعوديين منهم، بحدثين أثارا ضجة واسعة. يرتبط الحدث الأول بظهور إمام المسجد الحرام السابق في إعلان ترويجي جديد فيما يتعلق الثاني بتأجيل حفل فرقة "ستراي كيدز" الكورية في موسم الرياض بسبب سوء الأحوال الجوية.

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الكلباني في إعلان جديد

مرة أخرى، ظهر إمام المسجد الحرام السابق، الشيخ عادل الكلباني في مقطع دعائي لـموسم الرياض، ما أثار موجة من الانتقادات له.

وبدت الإطلالة الجديدة للإمام مستوحاة من المسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش Game Of Thrones".

ففي أول مشاهد المقطع الدعائي، أطل الكلباني بثياب من العصور الوسطى وهو يقف على ربوة ليرقب تشكل عاصفة في الأفق مرددا عبارة "هبت هبوبها".

وتحولت تلك عبارة إلى وسم من باب الضحك والتندر عبر موقع تويتر.

وحظي مقطع الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق بتفاعل واسع.

فقد شُوهد أكثر من ستة ملايين مرة منذ أن نشره رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه على تويتر.

وظهر الكلباني في الفيديو إلى جانب عدد من نجوم الرياضية والشخصيات العامة في السعودية. ومن بينهم رئيس هيئة الترفيه ونجم كرة القدم، ياسر القحطاني.

وكان آل الشيخ قد نوه بجهود القائمين على إعداد المقطع الدعائي مشيرا إلى "أن تلك الفعاليات هي من نتائج رؤية ٢٠٢٠ التي أطلقها ولي العهد السعودي".

وفي الوقت الذي أشاد فيه متابعون بالمقطع الدعائي وبالخيال الواسع لمعديه، عبر آخرون عن غضبهم من مشاركة رجل دين في مثل هذه الدعايات.

فالمعجبون بالإعلان امتدحوا شجاعة الكلباني ومشاركته في الترويج لحدث ترفيهي من شأنه أن "يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليص اعتماد المملكة على النفط" وفق تعبيرهم.

في حين، يرى آخرون أن الإصرار على إشراك الإمام السابق في مسابقات ترفيهية ليست إلا "محاولة بائسة لترذيل وتجريد المملكة من طابعها الديني".

وتحسر البعض من "تحول الكلباني من إمام سابق للحرم إلى مهرج" ، على حد وصفهم.

بينما حذّر آخرون من "الانجرار وراء فتاوى تيار الصحوة أو أي تعليقات قد تهدف للتشكيك في الإصلاحات الأخيرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الكلباني في الترويج لفعاليات موسم الرياض.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ظهر الكلباني في فيديو ترويجي مثير للجدل يحاكي لعبة قتالية يابانية.

وتأتيمشاركة الكلباني في تلك الإعلانات في إطار سلسلة من الفتاوى الجريئة التي أعلنها في الفترة الأخيرة.

فقد تبرأ الرجل عن فتواه السابقة التي كانت تُحرّم بعض الأنشطة مثل الرقص والغناء وتمثيل النساء.

لذا ثمة من يقرأ في الظهور الأخير للكلباني رسالة مفادها أن "الترفيه والتمثيل حلال وأن فتاوى التحريم التي كان يروج رجال الدين في السابق ما هي إلا نتاج للفكر المتطرف".

وثمة أيضا من ذكر بمصير الشيوخ الذين رفضوا تقبل "رياح الانفتاح التي هبت على المملكة".

تأجيل العروض

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وعلى صعيد آخر، تابع مغردون عرب تحركات الرياح التي هبت مؤخرا على الرياض وتسببت في تأجيل عدد من الفعاليات الترفيهية.

وكانت الجهات المسؤولة عن موسم الرياض قد أعلنت، أمس الجمعة، تأجيل حفلة فرقة "ستراي كيدز" الكورية والنجمة "كيم تشونغ ها" حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلى إثرها تصدرت وسوم #الكونسرت_الحزين، و #STAY_SKZ_BE_SAFE (ستراي كيدز كونوا بأمان) قوائم المواضيع الأكثر انتشارا في السعودية ودول عربية أخرى.

يذكر أن الموسيقى الكورية أو "كيه- بوب" (K- pop) نجحت اجتذاب المستمع العربي في العقد الأخير.

وقد كشف موقع Spotify أن السعودية أكثر الدول استماعا لهذا النوع من الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهو ما قد يفسر موجة الغضب والإحباط التي أصابت عشاق هذه المزسيقى إثر تأجيل العروض التي لطالما انتظروها بفارغ الصبر.

وتشارك مغردون فيديوهات رصدت الأجواء في موسم الرياض بعد الإعلان عن إلغاء العروض.

فمنهم من اشتكى من سوء التنظيم. كما تحدث آخرون عن "تعرض بعض الفتيات للتحرش" أثناء محاولتهن العودة لمنازلهن بعد التغيير المفاجئ في برمجة العروض.

ولم تتمكن بي بي سي من التأكد من صحة تلك المعلومات إلا أن نشطاء ومواقع إلكترونية سعودية نفت صحتها مضيفة أن الهدف منها إحداث بلبلة وتشويه سمعة المهرجان.

من جهة أخرى، طغت النبرة الساخرة على تعليقات عدد من متابعي التظاهرة الترفيهية.

فمنهم من عبر عن استيائه من تقلبات الطقس الذي حرمه مشاهدة فريقه المفضل.

ومنهم من هرع إلى الاستعانة بعبارة " هبت هبوبها" التي رددها الكلباني في الإعلان الترويجي لموسم الرياض.

ولم يخف البعض شماتته وسعادته بتأجيل بعض العروض، إذ وجدوا في تردي الأحوال "تحذيرا إلهيا".

في حين أثنى آخرون على الإجراءات التنظيمية وتساءلوا عن سبب الشماتة في ظاهرة طبيعية كان من الممكن أن تتسبب بخسائر.

وسخر البعض من التفسيرات التي يسوقها "التيار المتطرف" لتبرير معارضتهم لفعاليات الفنية ليحتد بذلك النقاش بين مؤيدي ومعارضي "موسم الرياض".

يعد "موسم الرياض" الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، أحد أبرز الفعاليات التي غيرت وجه المملكة المحافظ.

انطلق الموسم لأول مرة عام 2019 في حين توقف الموسم الثاني لمدة عام بسبب جائحة كورونا قبل أن يستأنف أواخر عام 2021

ويرى مراقبون أن حرص السلطات السعودية على تنظيم الأحداث الفنية لا يعدو كونه مجرد محاولات لصرف النظر عن ملف حقوق الإنسان بينما يشير آخرون إلى المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لهذه المهرجانات في تنويع مصادر الدخل والانفتاح على العالم الخارجي.