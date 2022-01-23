عودتكم حياة: رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يناقشون استئناف الدراسة الحضورية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، وزارة التعليم Twitter التعليق على الصورة، مدارس السعودية تفتح أبوابها لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

عاد الحديث عن التعليم في ظل تفشي فيروس كورونا إلى واجهة النقاش الإلكتروني في السعودية مع استئناف الدارسة الحضورية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالمملكة.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد دشنت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "عودتكم حياة" لحث الطلاب للعودة إلى مدارسهم بعد غياب طال انتظاره بسبب تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت الوزارة أن الجميع شركاء في تهيئة الطلبة للعودة الحضورية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم في السعودية، قد أعلنتا في وقت سابق عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من اليوم 23 يناير/ كانون الثاني 2022.

وأكدت وزارتا التعليم والصحة، في بيان لهما، على "ضرورة تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من وقايةوجاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة"، وأشارتا إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.

#عودتكم_حياة

وتصدر وسم #عودتكم_حياة قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 140 ألف تغريدة، أكد من خلالها المستخدمون على ضرورة عودة التلاميذ إلى مدارسهم.

واعتبر كثيرون أن عودة الطلاب إلى مدارسهم خطوة إيجابية وخاصة لصغار السن.

ونشر عدد من المدارس في المملكة صورا للتلاميذ بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

#نطالب_الملك_بالدراسه_عن_بعد

وفي المقابل انتقد كثيرون قرار العودة، وطالبوا الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال وسم #نطالب_الملك_بالدراسه_عن_بعد بالتدخل والعودة للتعليم عن بعد، بسبب خوفهم من مخاطر الوباء المستجد وارتفاع أعداد الإصابات اليومية به.

واعتبر آخرون "أن اختيار وزارة التعليم تاريخ العودة الحضورية في الأسبوع الذي يسبق صرف الرواتب وفي الأسبوع الأقسى برودة في العام يدل على أنهم في عالم مواز، لا يعرفون عن الناس إلا أنهم مجرد أرقام في تعداد السكان"

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4608 إصابة سجلتها أمس السبت، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.