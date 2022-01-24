كأس الأمم الإفريقية: احتفاء عربي عبر مواقع التواصل بتأهل المنتخب التونسي لربع نهائي البطولة

قبل ساعة واحدة

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا في العالم العربي بعد تأهل منتخب تونس لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على حساب منتخب نيجيريا.

وفاز المنتخب التونسي على نظيره النيجيري بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

وتمكن يوسف المساكني من إحراز هدف الفوز والتأهل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 47، ليضرب المنتخب بلاده بذلك موعداً مع منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، وذلك يوم السبت التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.

وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد فوز المنتخب التونسي بالقول: "‏آخر مرة نجحت تونس بالفوز على نيجيريا بمرحلة خروج المغلوب من كأس الأمم الإفريقية ‬تُوجت حينها باللقب، إحصائية رُبما تكون فأل خير لنسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية 2021".

وتفاعل ناشطون عرب بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز المنتخب التونسي وتأهله لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية.

فقال المعلق الرياضي رؤوف خليف: "مليون مبروك تأهل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم على حساب نسور نيجيريا، تحيا تونس، إن شاء الله كذلك مصر والمغرب بإذن الله".

ونشر مغردون فرحة النجم المصري محمد أبو تريكة عقب انتهاء المباراة، حيث شهد الاستوديو التحليلي للمباراة فرحة جنونية من أبو تريكة ولاعب المنتخب التونسي السابق، حاتم الطرابلسي.

ومن جهته عبر الفنان صابر الرباعي عن سعادته بعد فوز منتخب تونس لكرة القدم على نظيره النيجيري في دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية 2021.

ونشر صابر الرباعي فيديو عبر حسابه على تويتر.

ولم تغب السياسة عن فوز المنتخب التونسي، إذ اعتبر البعض أن الفرحة بالفوز عجز عن تحقيقها السياسيون لشعب التونسي منذ سنوات، على حد قولهم.

دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية

ويلتقي منتخب المغرب بنظيره المالاوي، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ويسعى منتخب المغرب للتأهل إلى دور الثمانية في المسابقة القارية، التي توج بها عام 1976.