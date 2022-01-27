كأس الأمم الإفريقية: فرحة عارمة بعد صعود مصر لتلاقي المغرب في ربع النهائي

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية فرحة عارمة بعد تأهل منتخب الفراعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب منتخب ساحل العاج.

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار منافسات دور الـ 16 للمسابقة القارية.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، تم اللجوء لضربات الترجيح التي حقق المنتخب المصري فيها الفوز بنتيجة 5-4.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فيديو من داخل غرف الملابس عكس الفرحة الكبيرة للاعبي المنتخب بالفوز والوصول إلى دور الثمانية.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش خلال الدور الأول من البطولة، قال بعد انتهاء مباراته مع ساحل العاج، إن "الجماهير سعيدة لأننا قدمنا مباراة قوية، كما قدمت ساحل العاج مباراة جيدة جدًا، إذ يمتلكون لاعبين مميزين ومديرا فنيا جيدا، ولكننا كنا الأفضل في المباراة".

ووجه كيروش التحية لكل اللاعبين على الأداء الذي قدموه خلال المباراة، وطالب الجميع أن يفتحوا قلوبهم لدعم المنتخب، مؤكدا أن الفريق متواجد في البطولة "للمنافسة وليس للنزهة".

#مصر_كوت_ديفوار

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد تصدر وسم #مصر_كوت_ديفوار مواقع التواصل الاجتماعي قبل إطلاق صافرة البداية وحتى بعد انتهاء المباراة.

ونشر متابعون صورا وفيديوهات لفرحة المنتخب والجماهير بعد انتهاء المباراة.

وشكر عدد من المتابعين دولة الجزائر لنقلها مباراة المنتخب المصري على القناة الأولى الجزائرية.

وحصد محمد النني، لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، لقب رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتضامن كثيرون مع النني الذي طالته انتقادات كثيرة قبل انطلاق المباراة.

تصدر اسم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر قائمة الأكثر انتشارا على موقع تويتر، بسبب مساهمته في تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا.

وتمكن الحارس البديل من طمأنة كل الجماهير المصرية التي انتابها القلق بمجرد خروج محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وعبر ناشطون عرب عن فرحتهم بفوز المنتخب المصري وتأهله لدور الثمانية.