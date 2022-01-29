موسم الرياض: سقوط وفاء الكيلاني.. وسجود رامز جلال وقبلة جريئة لأصالة تثير جدلا خلال حفل جوي أورد "Joy Awards"

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صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، حفل جوي يشغل رواد مواقع تواصل الاجتماعي

شغل حفل جوائز صناع الترفيه 2022 Joy Awards رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية.

وبحسب الهيئة العامة للترفيه في السعودية ، فإن الحفل هو أضخم حدث يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة.

كما يجمع الحفل، بحسب الهيئة، ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضا ومراسم فريدة من نوعها.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الترفيه على تويتر قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات لجوائز هذا العام.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، ويتم ذلك من خلال التصويت للمرشحين في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

JoyAwards#

وتصدر وسم JoyAwards# مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي حيث تناقل مغردون أحداثا من الحفل أثارت ردود فعل واسعة.

وتضمنت تلك الأحداث، رسالة وجهها النجم الأمريكي جون ترافولتا، إلى الشباب السعودي خلال مشاركته في حفل توزيع الجوائز الذي يعقد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحصل ترافولتا على جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، التي تسلمها من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وبعد تسلمه الجائزة، توجه إلى الشباب السعودي بالقول: "استمروا في الحلم، واحلموا أكثر وأكثر، لأنه وبحسب ما أرى فإن أحلامكم يمكن أن تصبح حقيقة".

في المقابل انتقد كثيرون الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، التي التقت جون ترافولتا في الحفل وعبرت عن إعجابها الشديد به.

وتداول مغردون مقطعا مصورا لشلبي وهي تطلب من النجم الأمريكي زيارة مصر قائلة: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، شفتوا ترافولتا شفتوا القمر" ثم طالبت الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت :" اعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك الحاضرين.

سقوط وفاء الكيلاني

ووثق مقطع آخر لحظة سقوط المذيعة المصرية وفاء الكيلاني زوجة النجم السوري تيم حسن، وهي تهم بالتصوير قبل بدأ المهرجان.

وتداول عدد من متابعيها المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها السلامة.

بدورها قامت الكيلاني بنشر عدة صور ولقطات لها خلال وجودها في الحفل عبر حسابها على إنستغرام.

قبلة أصالة

من جهتها أثارت المطربة السورية أصالة نصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقبيلها لزوجها العراقي فائق حسن.

وانقسم متابعون بين مؤيد لتصرفها ومعارض له.

فقالت جمان الحسن: "عفكرة ممكن أصالة تاخذ مكان منى زكي بقيم المجتمع هالكم يوم لإنها باست زوجها بالحفل".

أما فاطمة فكتبت تقول: "من جهتي أشوف أغلب الكومنت ضد تصرف أصاله بس برضو ما أعتقد أحد له حق يهاجمها".

رامز جلال

وفاز الفنان المصري رامز جلال بجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة عن برنامجه "رامز عقله طار" الذي عرض في شهر رمضان من عام 2021.

وعبر رامز عن فرحته الكبيرة بالجائزة بالسجود شكراً لله على أرض المسرح وسط تصفيق كبير من الحاضرين.

وتمنى جلال أن يسامحه جميع النجوم والفنانين الذين تعرضوا لمقالب في برامجه، معربا عن أمله في أن يحل الفنان السعودي الشهير محمد عبده ضيفا على برنامجه.