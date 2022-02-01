ميريام فارس: اتهامات للفنانة اللبنانية بـ "الإساءة للثقافة الأمازيغية"

قبل 21 دقيقة

أثار مقطع فيديو نشرته المغنية اللبنانية، ميريام فارس، انتقادات واسعة بين مغردين، خاصة في الأوساط المغاربية. إذ ظهرت المغنية وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتعصب رأسها في إطار تحد أطلقته على إنستغرام للحصول على "المظهر الأمازيغي".

صدر الصورة، YouTube التعليق على الصورة، المغنية اللبنانية ميريام فارس

ويأتي فيديو التحدي في إطار ترويج المغنية لأغنية جديدة أطلقتها، تغني فيها باللهجة المغربية وترتدي ملابس تقليدية أمازيغية.

وقوبلت الفيديوهات الترويجية تحديدا بانتقادات وردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر فيها بعضهم ما ترتديه فارس "لا يمت للباس الأمازيغي بصلة، وما هو إلا تشويه للثقافة الأمازيغية العريقة".

صدر الصورة، Instagram

وطالب متابعو فارس في التعليقات الفنانة بـ "احترام الثقافة الأمازيغية"، منتقدين استخدامها "أشياء عشوائية من جوارير منزلها ووصفها بالمظهر الأمازيغي".

صدر الصورة، Instagram

كما اتهم آخرون فارس بممارسة "الاستيلاء الثقافي"، مطالبينها بحذف الفيديو والاعتذار عنه. واسترجع قطاع آخر من المغردين فيديو سابق للمغنية قامت فيه بطلاء وجها باللون الأسود، مما أثار أيضا انتقادات واسعة.

في المقابل، لقي الفيديو والأغنية الجديدة إعجاب متابعي المغنية، الذين أشادوا باستخدام اللهجة المغربية في الفيديو واعتبروه "تقديرا" للشعب المغربي.