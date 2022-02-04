احتفاء عربي بوصول منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا في العالم العربي بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي، حسمت ضربات الجزاء الترجيحية بفوز منتخب الفراعنة.

ليضرب منتخب مصر موعدًا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وعبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عن فرحته بوصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية، وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص به على موقعي تويتر وفيسبوك.

وقال السيسي: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية، وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين، لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

#مصر_الكاميرون

وتصدر وسم #مصر_الكاميرون قائمة الأكثر تداولا حول العالم، إذ بارك من خلاله المستخدمون للمنتخب المصري وصوله للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتألق حامي عرين المنتخب المصري، محمد أبوجبل، كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديه لركلتين ولعبه الدور الأبرز في تأهل فريقه.

فقالت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني: "يا أبو جبل يا عالي خليت كرامتنا ف العالي، ألف مبروك يا مصريين".

وعلق الممثل المصري محمد هنيدي بتغريدة ذكر فيها اسم حارس مرمى المنتخب المصري أكثر من مرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري.

وألصق أبو جبل على الزجاجة ورقة تضمنت الزوايا الخاصة بتسديد لاعبي الكاميرون ركلات الترجيح خلال مباريات سابقة.

وأثار حكم المباراة، بكاري جاساما، جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب قراراته "المنحازة" على حد قول متابعين، وبسبب طرده المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، في آخر دقائق الشوط الثاني نتيجة اعتراضاته على بعض القرارات.

وفي المقابل اعتبر البعض "أن كيروش هو من وضع حكم المباراة تحت ضغط مستمر، ولم يمكّنه من مجاملة الكاميرون، حتى طرده كان لصالح مصر"

وتعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الكاميروني لانتقادات عدة بسبب سوء أرضية الملعب التي انهكت اللاعبين.

واعتبر مغردون ان سوء أرضية الملعب هو السبب الرئيسي لتراجع أداء نجم فريق ليفربول، وقائد منتخب مصر، محمد صلاح.

لم تغب السخرية والفاكهة عن تغريدات المشجع المصري الذي شن حربا افتراضية على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو.

ويأتي ذلك بعد تصريحات إيتو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حين توجه للاعبي المنتخب الكاميروني بالقول: "إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون، لكنها ستبقى الحرب".

وأضاف: "كل ما فعلتموه طوال البطولة أمرًا رائعًا يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية التي قادتنا للانتصارات الماضية".

وفسر إيتو تصريحاته وأكد أنه لم يقصد المنتخب المصري بحد ذاته، بل كان يهدف لتحفيز اللاعبين.

وعلق صامويل على تصريحاته بالقول : "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف: "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

وتابع: "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".