عدة طلاق "إسلامية في اليابان": خبر مضلل يثير موجة من السخرية عربيا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter/FP

"عدة طلاق إسلامية اليابانية" عنوان تداولته عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عربية مصحوبا بخبر يزعم أن اليابان أقرت قانونا جديدا يمنع "المرأة من الزواج بعد 100 يوم من طلاقها لمنع اختلاط الأنساب".

انتشر الخبر بكثافة عبر المنصات الإلكترونية وسارع البعض إلى الاحتفاء به باعتباره شبيها بـعدة الطلاق في الإسلام.

لاحقا تبين أن التقارير المتداولة لا تعدو كونها شائعة أو خبرا مضللا، إذ لم تنشر وكالة الأنباء اليابانية، أو أي مصدر موثوق به، معلومات عنه.

وبالرجوع للصحف اليابانية، سيتضح لنا أن القانون الجديد جاء خلافا لما تم تداوله عبر المنصات العربية.

وليس واضحا مصدر تلك الشائعة: مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام العربية.

صفحة اليابان العربي تتدخل

نشرت صفحة "اليابان بالعربي" تغريدة أوضحت فيها اللغط المثار حول الموضوع. وبينت الصفحة أن المجلس التشريعي في وزارة العدل اليابانية وافق على مقترح لإلغاء بند في القانون المدني يمنع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن على عكس ما تم تداوله تماما.

وذكرت الصفحة أن الخبر الحقيقي نشر في 2 فبراير/ شباط الحالي عبر موقع وكالة أنباء يابانية تدعى "جيجي برس".

وتلقفت بعدها مواقع صحفية غربية الخبر، وأفردت جزءا من تغطيتها لتقديم شرح مبسط لمقترح القانون.

ولفت حساب السفارة اليابانية في السعودية، إلى أن صحيفة "الغارديان" البريطانية، كانت من أوائل الصحف الأجنبية التي نقلت الخبر بدقة.

كما أشارت السفارة إلى عددا من المواقع العربية المعروفة، تتحمل مسؤولة عن انتشار الشائعة، بعد أن شبهت "الأمر بعدة الطلاق في الإسلام".

واضطرت عدة منصات عربية لتدارك الخطأ عبر تعديل تقاريرها والاعتذار عما تضمنته من معلومات مضللة.

وقوبل تصحيح الخبر بموجة من التندر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

ثمة من قلل من أهمية المسألة وثمة من رأى أن الموضوع "كشف مدى التضليل الذي ينتهجه البعض للترويج لأيديلوجيته الخاصة".

ومن المعلقين أيضا من رأى أن المسألة ألقت بالضوء على القواسم المشتركة والاختلافات بين ثقافات العالم.

وبينما أشاد البعض بالمقترح الياباني بإلغاء القانون القديم المتعلق بزواج المرأة المطلقة، دعا آخرون الحكومة اليابانية إلى العدول عن تلك الخطوة لأن "القانون القديم أقرب إلى الشريعة الإسلامية".

ما تفاصيل القانون الذي أثار جدلا عربيا؟

أعلنت اليابان أنها تفكر جديا في تعديل بنود من قانون قديم يعود إلى القرن التاسع عشر.

ينص القانون على تسجيل الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاق المرأة باسم طليقها.

كما يوصي القانون الحالي بمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها على أساس أن أبوة الطفل الذي يولد بعد فترة وجيزة لن تكون واضحة.

تلك البنود جزء من القانون المدني الذي قدم المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني مقترحات لتعديله قبل أيام.

التعديلات المقترحة لن تطبق إلا على النساء اللاتي يتزوجن مرة أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق سيسجل بموجب القانون بأنه طفل من زوجها السابق.

لأن القانون ينسب الأطفال المولودين في إطار 300 يوم من الطلاق لنسل الزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل أطفالهن في سجل الأسرة.

عادة ما تفضل اليابانيات المطلقات لأسباب تتعلق بالعنف المنزلي، عدم تسجيل أطفالهن حتى لا ينسبوا لأب عنيف.

تعود جذور السجل الأسري الياباني المعروف باسم بـ"نظام كوسكي"، إلى القرن السادس.

من يتخلف عن التسجيل فيه، سيصعب عليه إثبات هويته أو إجراء المعاملات الإدارية، بما في ذلك دفع الضرائب والحصول على المساعدات من الدولة.

ولم تدخل أية تعديلات على قوانين الأبوة في القانون المدني الياباني منذ أكثر من 120 عاما، على الرغم من التطور في استخدام الحمض النووي الذي يسمح بإثبات الأبوة بشكل موثوق.

وسبق أن انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قانون الأبوة الياباني وحثت الدولة الآسيوية على تعديله مرارا.