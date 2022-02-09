البحرين والإقامة الذهبية: على خطى الإمارات، المملكة تمنح إقامة خاصة مشروطة لبعض الفئات وتثير جدلا

قبل 31 دقيقة

اعتدنا في الفترة الأخيرة أنباء حصول فنانين ورجال أعمال على الإقامة الذهبية في الإمارات. أما الحديث هذه الأيام فهو عن إقامة ذهبية في دولة البحرين، فيه كثير من الجدل بين الترحيب والأمل وبين الرفض والمخاوف. وفيه أسئلة كثيرة عن الشروط والمميزات وتفاصيل هذا القرار.

صدر الصورة، Getty/ BBC

الإقامة الذهبية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن خدمة إصدار الإقامة الذهبية لغير البحرينيين من متقاعدين وملاك العقارات وأصحاب المواهب والمقيمين الذين تنطبق عليهم بعض الشروط.

وتمنح هذه الإقامة الحاصلين عليها عددا من المميزات أهمها تأشيرات إلحاق لأزواجهم وأبنائهم ووالديهم أيضا وتمكنهم كذلك من استقدام عمالة منزلية.

ويحق لصاحب الإقامة الذهبية، التي تجدد كل عشر سنوات، العمل في البحرين.

ردود فعل البحرينيين

يتفق بحرينيون على أن من شـأن هذا القرار إنعاش قطاع الاستثمار في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن شغل إضافية.

ويقول آخرون إن من حق من عمل سنينا من حياته في البحرين واعتاد العيش فيها أن يعيش بعد تقاعده فيها هو وعائلته.

لكن كثيرا من المواطنين البحرينيين يرون جوانب أخرى لمنح هذه الإقامات، حتى أن بعضهم يرى فيها خطرا على المجتمع.

وتناقل مغردون بحرينيون ما كتبه وزير العمل البحريني السابق، مجيد العلاوي، واصفا نظام "الإقامة الذهبية" بـ"موجة تسونامي مخيفة تهدد التركيبة السكانية والهوية الثقافية العربية والإسلامية للمنطقة".

بينما قال يوسف الجمري إن القرار "يحول البلد إلى فندق للإيجار".

بعض المواطنين الممتعضين من القرار قالوا إنه قد يجعل المواطنين البحرينيين يتمنون ما يحصل عليه المقيم من امتيازات.

وبعضهم لم يبد اعتراضا أو رفضا، لكنهم طلبوا أن تحسن الدولة وضع مواطنيها المتقاعدين ما دامت "تؤمن بحق المتقاعدين في الاطمئنان على عائلاتهم ومستقبل أبنائهم".

ويزيد هذا الإحساس زخما، جدل دائر منذ مدة في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #لا_لإفقار_المتقاعدين ، حول حقوق التقاعد بالتزامن مع طرح تعديلات على قانون التقاعد يقول رافضوها إنها "إفقار للمتقاعدين".

من المستفيدون من الإقامة الذهبية في البحرين؟

وضعت السلطات البحرينية جملة شروط للاستفادة من الإقامة الذهبية وخصت بها فئات معينة:

المتقاعد غير المقيم (أي من أي بلد في العالم) براتب أساسي لا يقل عن 4000 د.ب (حوالي10.600 دولار أمريكي).

المتقاعد من عمل في القطاع الحكومي أو الأهلي في البحرين والذي عمل لمدة لا تقل عن 15 سنة ويتجاوز متوسط معاشه التقاعدي خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة 2000 د.ب (نحو 5300 دولار أمريكي).

العامل في البحرين، على أن لا تقل مدة إقامته عن 5 سنوات وأن يتجاوز متوسط راتبه الأساسي 2000 د.ب خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.

من يمتلك عقارًا أو أكثر مسجلا باسمه في مملكة البحرين شريطة ألا يقل ثمنه عن 200,000 د.ب. وقت شراء العقار (أكثر من 530 ألف دولار أمريكي).

أصحاب المواهب التخصصية المرشحين من الجهات الحكومية، ونظرائهم

اشتهرت الإمارات بمنح الإقامة الذهبية، وقد بدأ هذا منذ نحو أربعة أعوام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الاعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وتمنح الإقامات الذهبية في الإمارات إلى:

المستثمرين

رواد الاعمال

أصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة

الطلبة النوابغ

وتتراوح مدة الإقامات الممنوحة من خمس إلى عشر سنوات.

تأشيرة الإقامة لعشر سنوات

تمنح تأشيرة إقامة في الإمارات لعشر سنوات لـ:

المستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي).

أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين.

وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً لشروط خاصة بكل فئة.

تأشيرة الإقامة لخمس سنوات

تمنح تأشيرة إقامة في الإمارات لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لـ:

للمستثمر في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن خمسة ملايين درهم ويكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً.

رواد الأعمال ممن يملكون مشروعا سابقا وناجحا في مجال معتمد بقيمة لا تقل عن 500 ألف درهم (نحو 136 ألف دولار أمريكي). أو الحاصلين على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الإمارات.

المتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة. أو الطلاب الجامعين من داخل الإمارات أو خارجها الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، في تخصصات علمية محددة.

البحرين والإمارات ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين فتحتا أبواب الحصول على إقامات خاصة.

السعودية تمنح أيضا ما يعرف بـ"الإقامة المميزة" للمستثمرين وكذلك تمنح عمان "إقامة مستثمر".

وتأتي هذه القوانين ضمن توجه دول الخليج إلى الاستثمار كمصدر دخل بدلا عن النفط الذي كانت تقوم عليه اقتصادات المنطقة.

وهذا الإجراء متبع في دول أخرى غير عربية تشجع أيضا أصحاب الأموال على الاستثمار فيها بمنحهم الإقامة أو حتى الجنسية وجواز السفر.