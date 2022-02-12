لماذا طالب ناشطون بحذف تطبيق سناب شات في السعودية؟

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تطبيق سناب شات

أطلق ناشطون سعوديون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان #حمله_لحذف_سناب_شات يهدف إلى حذف تطبيق سناب شات في المملكة بسبب استغلاله من قبل المشاهير.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشاهير يستغلون التطبيق لنشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

واعتبر كثيرون "إن سناب شات يصنع فروقات وطبقيات ومقارنات وشحناء وبغضاء وحسد وحقد وغيرة داخل المجتمع الواحد" على حد قولهم.

‏وبسببه "ازدادت المشاكل وحالات الطلاق والخلاف بين الأقارب والأصدقاء والعائلة الواحدة".

وانتقد آخرون المحتوى الذي ينشره المشاهير، ووصفوه "بالهابط ويؤدي إلى الانحلال".

وفي المقابل، دافع ناشطون عن التطبيق، وطالبوا بالرقابة على المحتوى الذي ينشر.

وأكد آخرون إن سناب شات مصدر رزق البعض، وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يريد متابعته.

وتعرّض تطبيق "سناب شات" لعطل مفاجئ، مما تسبّب في وقف خدماته في السعودية.

وشكا مستخدمو التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

ولم تعلن الشركة عن أسباب العطل، فيما أكد مستخدمو البرنامج أنه يعمل في دول أخرى.

سناب شات

هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، ويمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ويمنح التطبيق المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك تُحذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات.