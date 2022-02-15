السيسي ووزيرة الطاقة الإسرائيلية: تحيته لها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول تثير جدلا وإسرائيل تعلق

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، تحية السيسي لوزيرة الطاقة الإسرائيلية

أثار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تحيته لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي بدأ في العاصمة المصرية، الاثنين.

وانتشر تسجيل فيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ترحيب السيسي، بكارين بشكل لافت.

وبحسب الفيديو، فإنه وبعد دخول السيسي إلى القاعة وترحيبه بالحضور، غادر مكانه المخصص له ليتوجه نحو وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسيها المتحرك في طرف القاعة.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وأعاد بينيت نشر تغريدة مراسل أكسيوس الشرق الأوسط التي قال فيها: "هذا الفيديو تجب مشاهدته: الرئيس المصري السيسي يصل إلى مؤتمر الطاقة الدولي في القاهرة. يسير إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار. هذا مدهش بالفعل".

وعلق بينيت على التغريدة بالقول: "الرئيس السيسي، لقد لمستنا جميعا".

تحية الرئيس المصري أثارت ردود فعل عربية وإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت السفارة الإسرائيلية على الفيديو المتداول بالقول: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لإلقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي افتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الفيديو، معلقة عليه بالقول: "موقف إنساني نبيل شد انتباه الحضور في مؤتمر الطاقة في القاهرة اليوم، عندما قطع الرئيس المصري القاعة لإلقاء التحية على وزيرة الطاقة الإسرائيلية".

ووصف صحفيون وناشطون إسرائيليون الرئيس السيسي "بالرجل الإنساني وتصرفه راق يستحق الاحترام".

وفي مصر انقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لخطوة السيسي وتحيته لوزيرة الطاقة الإسرائيلية.

إذ رأى موالون للسيسي أن ما قام به الرئيس المصري ما هو إلا "احترام لحقوق الإنسان".

واعتبر آخرون أن تصرف الرئيس المصري "ليس جديدا بغض النظر عن الجنسية أو الطائفة أو الجنسية أو العراق أو الدين".

وفي المقابل قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي: "السيسي خرج اليوم عن طوره في تكريم وزيرة الطاقة الصهيونية كارين الهرار التي تشارك في مؤتمر الطاقة في القاهرة متجندا بكل مظاهر "الإنسانية" لأنها مقعدة، في حين يموت خيرة أحرار مصر من شيوخ وشباب في سجونه ظلما وقهرا".

وانتقد آخرون الإعلام المصري الذي "احتفى بخطوة الرئيس السيسي دون معرفتهم بهوية المرأة الجالسة على الكرسي المتحرك" على حد قولهم