الأردن وإسرائيل: دعوات لمقاطعة "رالي باها" وفيلم "موت على النيل"، فما القصة؟

قبل 26 دقيقة

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أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة لمقاطعة "رالي باها" الذي انطلق الخميس، في قرية آيلة مارينا في مدينة العقبة.

وتأتي دعوات المقاطعة بعد إعلان اللجنة الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 13 إسرائيليا في كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة.

#اوقفوا_رالي_باها

وتصدر وسم #اوقفوا_رالي_باها قائمة الأكثر انتشارا في الأردن، استنكر من خلاله مستخدمون مشاركة 13 لاعبا إسرائيليا في فعالية مسابقة رالي باها بمملكة الأردن.

وانتقد كثيرون الحكومة الأردنية التي فتحت أبوابها للإسرائيليين، متهمينها "ببيع دماء شهداء الأردن وفلسطين" على حد قولهم.

ودعا كثيرون لمقاطعة المؤسسات الراعية للسباق.

وهذا ما دفع قناة رؤيا الإخبارية ورعاة آخرين إلى الانسحاب.

وطالب ‏"تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، بانسحاب المشاركين الأردنيين والعرب من السباق.

وعبر تغريدة عبر موقع تويتر، قال التجمع: "رالي باها التطبيعي مرفوض ومُدان، ونطالب بانسحاب المشاركين الأردنيين والعرب منه، ويضم تجمعنا، تجمع اتحرّك، صوته إلى جميع الأصوات التي علت رفضًا واستكارًا لإقامة الرالي التطبيعي، والذي ينطلق اليوم الخميس ويستمر لمدة يومين، ما بين العقبة ووادي".

وفي المقابل رفض أردنيون المقاطعة وطالبوا بالمشاركة والفوز بالبطولة.

#امنعوا_الفيلم_الصهيوني

المطالبة بمقاطعة رالي باها، تأتي بعد أيام على انتشار وسم #امنعوا_الفيلم_الصهيوني الذي أطلقه ناشطون أردنيون الأربعاء، طالبوا من خلاله بوقف عرض فيلم " Death on The Nile- موت على النيل" بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية المجندة السابقة في الجيش الإسرائيلي غال غادوت في بطولته.

ومن جهتها قالت صفحة إسرائيل بالعربية عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "الفيلم المشوق "موت على ضفاف النيل "ببطولة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت الذي يستند إلى رواية أجاثا كريستي سيعرض في السينمات السعودية المدشنة حديثا فيما يحرم من رؤيته سكان الكويت ولبنان..".

وأضافت الصفحة في تغريدة أخرى: "عرض فيلم "موت على ضفاف النيل" ببطولة غال غادوت الإسرائيلية في سينمات السعودية.. مشهد يتوق إليه اللبناني".

وأكد مغردون رفض لبنان والكويت عرض الفيلم على أراضيهما.

ودعا تجمع "اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، عبر صفحته الرسمية على تويتر، للمشاركة في "العاصفة الإلكترونية" للمطالبة بوقف عرض الفيلم، تحت وسم "#امنعوا_الفيلم_الصهيوني".