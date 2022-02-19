حزب الله: ما قصة "مسيّرة حسان" التي دفعت إسرائيل لتفعيل قبتها الحديدية؟

قبل ساعة واحدة

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"بتاريخ اليوم الجمعة 18-02-2022 أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيّرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

هذه الكلمات من بيان حزب الله اللبناني كانت كفيلة لتشعل حربا افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي الحزب ومعارضيه.

وفي التفاصيل، فقد "جالت "الطائرة "حسّان" في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية"، بحسب بيان الحزب.

وأشار البيان أن "المهمة الاستطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترًا شمال فلسطين المحتلة".

وختم البيان "بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة".

وردا على بيان حزب الله، غرد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "من التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه اتضح أنه في وقت سابق اليوم تم رصد طائرة مسيرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية. بعد خرقها السيادة الإسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية".

وأضاف: "كما تم إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الإنذارات. بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة إلى لبنان، تبقى الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية".

وبحسب أدرعي، فقد أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة مسيرة أخرى تابعة ‫لحزب الله.

وبالتزامن مع بيان الحزب، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر الجمعة، على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، وثقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو.

#اذلت_جبروتهم_وعادت

واحتفى مؤيدون لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي بالطائرة المسيرة "حسان"، حيث تصدر وسم #اذلت_جبروتهم_وعادت قائمة الأكثر انتشارا في لبنان.

وعلق المحلل السياسي المقرب من حزب الله غسان جواد قائلا: "المقاومة تعلن عصرا جديدا لمفهوم القوة والردع والتوازن الاستراتيجي مع العدو، مسيرات وصواريخ دقيقة صنعت بعقول وسواعد لبنانية وهي نموذج عما يمكن تحقيقه في ظل سيادة حقيقية…".

واعتبر آخرون، أن حزب الله "لم يعد يثبت معادلة متقابلة بمواجهة الجيش الإسرائيلي فقط، بل تحول نحو بناء معادلاته الخاصة، بتطوير قدراته التقنية والتكنولوجية".

ووجه كثيرون تحية إلى "حسان اللقيس" الذي منح الحزب اسمه للطائرة المسيرة.

فمن هو حسان اللقيس؟

حسان اللقيس هو أحد قادة حزب الله الميدانيين، اغتيل أمام منزله في بيروت في عام 2013.

وقبل اغتياله، كان اللقيس ينسق مع القيادة العسكرية السورية بشأن المعارك في سوريا.

وعرف اللقيس بأنه كان أحد أهم عقول حزب الله، والمسؤول عن الطائرات المسيرة التي يمتلكها الحزب.

معارضون لحزب الله

وفي المقابل انتقد كثيرون إطلاق حزب الله للمسيرة حسان، معتبرين أن ما قام به الحزب ما هو إلا "لعب بالنار والدليل الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء بيروت".

وتساءل آخرون "ما رأي رئيس جمهورية لبنان وما رأي حكومته وما رأي الجيش اللبناني، هل امتلاك حزب الله لسلاح جو متطوّر و بإمرة إيرانيّة ‏يخدم مصلحة لبنان؟".

واعتبر مغردون أن "سلاح حزب الله‬ غير قادر على تحرير شبر واحد من فلسطين، لكنه حتمًا قادر على التسبب بجعل لبنان دولة مدمرة متخلفة".

طائرات حزب الله المسيرة

وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأربعاء، أن حزبه "بدأ بتصنيع طائرات مسيرة منذ مدة طويلة".

وقال نصرالله: "أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددا كبيرا منها إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".