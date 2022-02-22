يوم التأسيس في السعودية: الاحتفال به للمرة الأولى يشغل رواد مواقع التواصل

قبل 27 دقيقة

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تحتفل السعودية اليوم للمرة الأولى بـ"يوم التأسيس" لإحياء ذكرى أحداث تاريخية جرت قبل نحو 300 عام، ما عده مراقبون مسعى من قبل السلطات لفك الارتباط بالحركة الوهابية التي لعبت دورا محوريا في تأسيس المملكة.

وشهدت مواقع التواصل مقارنات عديدة عقدها معلقون بين حال البلاد في الماضي والتغييرات التي شهدتها البلاد، وخاصة في السنوات الأخيرة.

وتداول سعوديون وسوم #يوم_التأسيس و #يوم_بدينا بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

وبينما جاءت أغلب التعليقات مرحبة بالعيد القومي الجديد، كان هناك من أبدوا اعتراضات على القرار الحكومي.

فرأى فريق من المعارضين أن اختيار التاريخ يجسد ما يصفونه بمساعي من قبل السلطات "للانسلاخ عن موروث ديني يحظى باحترام أغلبية السكان".

كذلك كان هناك من رأى في المناسبة فرصة لتوجيه سهام النقد لما وصفوه "بممارسات سلبية شابت تأسيس المملكة".

وحسب وسائل إعلام رسمية، أعدت الحكومة فعاليات تشمل عروضا موسيقية عن التاريخ الحديث للمملكة، وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة، ومؤثرات صوتية يشارك فيها نحو 3500 شخص.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي، يقضي باعتبار 22 فبراير/ شباط "يوم التأسيس" احتفالا بتأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

وتحيي المملكة اليوم ذكرى تأسيس محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1727 في إمارة الدرعية، التي تقع عند الطرف الشمالي الغربي للعاصمة السعودية الرياض.

وتحتفل المملكة بيوم 23 سبتمبر/ أيلول بعيدها الوطني الذي يحيي ذكرى انتصار آل سعود على قبائل منافسة في منطقة الحجاز والسيطرة على المزارين الإسلاميين الرئيسيين في مكة والمدينة في 1925.

وبعد ذلك سميت المملكة العربية السعودية في عام 1932.