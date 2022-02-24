روسيا وأوكرانيا: العرب يخشون من وقوع "الحرب العالمية الثالثة" ويستعيدون ذكريات حروب سابقة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الغربية

يتابع العالم عن كثب التطورات في أوكرانيا، بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية موسعة هناك. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت مشاهد القوات الروسية المتجهة صوب أوكرانيا ذكريات عديدة لمغردين عرب، خاصة في الدول التي شهدت حروبا في السنوات الأخيرة مثل سوريا والعراق واليمن.

وما إن بدأت التحركات العسكرية تجاه أوكرانيا، حتى أصبح وسم #الحرب_العالمية_الثالثة الأكثر تداولا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى #الحرب_الروسية_الأوكرانية .

وانقسم مغردون بين مؤيد للموقف الروسي الذي "يدافع عن سيادة دولته"، وآراء معارضة للتوغل الروسي في أوروبا، والذي وصفه كثيرون بـ"غير القانوني" وأنه يشكل "انتصارا للديكتاتوريات" حول العالم وخاصة في الدول العربية.

وتفاعل مغردون سوريون مع القضية بشكل واسع، وذلك بسبب الدور الروسي الكبير في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

إذ اعتبر كثير منهم أن التجربة الأوكرانية ستكون "بطريقة ما مشابهة لما مر به سوريون على مدى أكثر من عقد".

وتعاطف قطاع كبير منهم مع الأوكرانيين، مندديين بما وصفوها بـ"الوحشية الروسية".

في المقابل، رأى آخرون أن التقدم الروسي خطوة مهمة للوقوف في وجه "الهيمنة الأمريكية الجيوسياسية"، وسط ترقب واسع لمزيد من ردود الأفعال السياسية حول العالم.

وتداول مغردون بشكل واسع صورا ومقاطع فيديو تظهر القصف الروسي على أماكن أوكرانية وسحب دخان سوداء، وأخرى تظهر طوابير طويلة من السيارات والعائلات التي تحاول الهروب من العاصمة كييف، بالإضافة إلى طوابير خارج المصارف ومحطات المواصلات.

كل هذه المشاهد أعادت لمغردين عرب ذكريات الحرب والصدمات النفسية التي عاشها كثر في مناطق مختلفة مثل اليمن وغزة والعراق.

كما عبّر مغردون عن قلقهم حيال التأثير الاقتصادي للأزمة بين البلدين على الدول العربية، إذ تحتل أوكرانيا وروسيا مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم.