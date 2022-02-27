روسيا وأوكرانيا: ملكة جمال أوكرانيا حديث العرب على مواقع التواصل الاجتماعي

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، الحرب الروسية الأوكرانية

اجتاحت صور ملكة جمال أوكرانيا السابقة، أناستاسيا لينا، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم.

ونشرت لينا، صورا على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام تظهر فيها وهي تحمل السلاح، معلنة الدفاع عن بلدها في وجه الغزو الروسي.

صور الملكة لاقت استحسانا عند الجمهور العربي الذي احتفى بخلع الملكة تاج الجمال وارتدائها البدلة العسكرية دفاعا عن وطنها.

وقارن آخرون ما فعلته ملكة الجمال، ونساء أخريات بمواطنين عرب "تركوا عوائلهم في ظل الحرب وهربوا" على حد قولهم.

فقال أدهم: "النائبة في البرلمان الأوكراني كيرا روديك تدافع عن بلادها، زوجة نائب الرئيس خرجت تدافع عن بلادها، وملكة جمال أوكرانيا سابقاً أناستازيا لينا ظهرت بالسلاح معلنة استعدادها للدفاع عن بلادها، في ناس تركوا عوائلهم بصنعاء وهربوا بالشوادر والعبايات، عموماً ياريت تعطينهم كورسات في الرجولة وحب الوطن".

وأعاد المشهد الأوكراني إلى الذاكرة ما حصل في عدد من العواصم العربية، حيث انتقد كثيرون قيادات عربية "تخلت عن أوطانها في ظل الحرب" على حد قولهم.

ومنذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تستخدم أناستاسيا لينا، منصتها التي تضم حوالي 100 ألف متابع على إنستغرام لحشد الدعم لبلدها.

وحذرت ملكة الجمال القوات الروسية بالقول: "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل!".

ولم تكن صورة أناستاسيا هي الوحيدة التي شغلت الرأي العالم العربي.

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى لجندية أوكرانية قيل إنها أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالزي العسكري.

ولكن فريق التحقق من الأخبار في وكالة رويترز، نفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل، مؤكدين أن تاريخ الصورة يعود إلى 22 أغسطس/آب 2021 وهي لجندية أوكرانية بالزي العسكري للاحتفال بمناسبة مرور 30 عاما على استقلال أوكرانيا.

الغزو الروسي لأوكرانيا

مازالت العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية مستمرة، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها الرسمية في تويتر، فيديو لآثار القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الأحياء السكنية بالعاصمة كييف، وأسفر عن إصابات عدة.