روسيا وأوكرانيا: مصريون منقسمون حول أداء حكومة بلادهم في إجلاء العالقين من أوكرانيا

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يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الخامس والمعركة من أجل السيطرة على العاصمة كييف تتواصل، وفي خضم المعركة وجد آلاف المصريين أنفسهم عالقين في أوكرانيا.

وبحسب منصة اللاجئين في مصر "يعيش المصريون في أوكرانيا حالة من الخوف والتوتر وسط أزمة إجلاء بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني وخطورة طرق الخروج من أوكرانيا، مع وجود أزمة في توفير مستلزمات المعيشة الأساسية".

ودفع ذلك كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لانتقاد السلطات المصرية وطريقة تعاملها مع العالقين في أوكرانيا.

وانتقد البعض السلطات المصرية "التي أعلنت استقبال السياح الأوكرانيين على نفقة الحكومة وطالبت المصريين العالقين في أوكرانيا بالعودة على نفقتهم الخاصة"، على حد قولهم

فقال حذيفة عزام: "بينما يطالب النظام المصري المصريين المقيمين في أوكرانيا بتدبر شؤونهم والعودة على نفقتهم فإنه يقوم باستضافة السياح الأوكرانيين على نفقة الحكومة".

وأضاف: "بشهادة المصريين العالقين على الحدود فإن النظام المصري لم يحرك ساكنا لحل مشكلة عبورهم ولا أوعز لسفارته بحل إشكالهم ومتابعة شؤونهم".

وتساءل آخرون عن مصير أبنائهم اللذين فقدوا الاتصال بهم خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

الموقف الرسمي للسلطات المصرية

وعلى الصعيد الرسمي أعلنت جمهورية مصر العربية أن سفاراتها تواصل جهودها لمساعدة المصريين العالقين في أوكرانيا.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، فقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية "توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة".

وأشار بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك: "أسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة".

ومن جهة أخرى، عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ظل تطور الأحداث الروسية-الأوكرانية.

إشادات بالجهود المبذولة

وفي المقابل، أشاد فريق آخر بأداء السلطات المصرية، وبالجهود المبذولة في سبيل إجلاء كل المصريين الموجودين في أوكرانيا.