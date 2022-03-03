حرب روسيا وأوكرانيا تثير نقاشا حول علاقة الرياضة بالسياسة وتقسم المغردين العرب

قبل 4 دقيقة

بالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية على أرض الميدان، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي الكثير من النقاش حول الغزو الروسي وتبعاته من عدة زوايا، ومن بينها العلاقة بين السياسة والرياضة.

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وكانت عدة هيئات رياضية أوروبية ودولية قد قررت حظر أو وضع قيود على مشاركة الرياضيين الروس في كثير من المنافسات الرياضية المقبلة.

ولعل أبرز تلك القرارات منع المنتخب الروسي من خوض منافسات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

كما أعرب عدد من الرياضيين عن تضامنهم مع أوكرانيا وشعبها، بينما ألقت الأزمة بظلالها على نادي تشلسي الإنجليزي، الذي قرر مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، عرضه للبيع.

وجاءت تلك القرارات الرياضية لتثير اهتمام كثير من المعلقين وتساؤلاتهم حول العلاقة بين ساحات المعارك والملاعب الرياضية في نقاش كانت له أبعاد عدة، كان ظاهرا عليها الانحيازات السياسية بل والرياضية أحيانا.

وانعكس الاستقطاب الإلكتروني بين مؤيدين لأوكرانيا وداعمين لروسيا على كثير من التعليقات.

فقطاع من المؤيدين لكييف رأى في الأمر "دعما مبررا لحق شعب تعرض للغزو".

في المقابل وصف البعض تلك القرارات بأنها تظهر "تبعية الكيانات الرياضية للغرب في حربه ضد روسيا".

وبين هذا وذلك وقف فريق آخر يستنكر سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها المؤسسات الرياضية الغربية التي "تتجاهل الاعتداءات التي تتعرض لها شعوب عربية إسلامية".

وبالتوازي مع هذا النقاش امتدح معلقون تعاطف رياضيين مع أوكرانيا، بينما رفضه آخرون، سواء بوصفه زجا بالسياسة في ميادين الرياضة، أو لأنه يظهر "الازدواجية التي يتعامل بها الغرب مع أزماته ويتجاهل مآسي منطقتنا" على حد قولهم.

كما تطرق مغردون إلى إعلان رياضيين من أوكرانيا الانخراط في جيش بلادهم ضد الغزو الروسي.

إلا أن النقاش لم يقف عند هذا الحد بل تطرق إلى جوهر الأمر وهو طبيعة العلاقة بين السياسة والرياضة.

فالبعض شدد على ضرورة الفصل التام بين العالمين للحفاظ على حيادية المنافسات الرياضية ولتأكيد فكرة أن الرياضة "أداة للتواصل والتعاون بين الشعوب".

لكن من المعلقين من رأى أن الحديث عن فصل تام بين العالمين هو "أمر غير واقعي يتجاهل حقيقة العالم الذي نعيش فيه".

كما أثار قرار نية مالك تشيلسي بيع الفريق جدلا حول أوضاع الأندية العالمية واستحواذ رجال أعمال مقربين من السلطات الحاكمة في بلادهم عليها، بينما أثنى فريق على إنجازات الفريق خلال حقبة الملياردير الروسي.

تاريخ سياسي حافل

وكان لافتا أن البعض من المعلقين استشهدوا بالتاريخ لدعم مواقفهم، التي ترى أن عالمي الرياضة والسياسية يتداخلان بشكل لا يمكن إنكاره، بداية من أولمبياد برلين 1936 الذي حاول النظام النازي الألماني استغلاله لدعم أفكاره العنصرية، وصولا إلى المقاطعة الغربية لأولمبياد موسكو عام 1980 احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان.