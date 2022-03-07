روسيا وأوكرانيا: ما الذي يرمز إليه حرف Z المرسوم على دبابات روسية؟

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بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية في أوكرانيا، أثار ظهور رمز "غامض" على الدبابات والمركبات المدرعة الروسية في ساحة المعركة فضول الكثيرين. فالحرف Z أمسى رمزا للدفاع عن الرواية التي تروج لها موسكو حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وظهر مطبوعا باللون الأبيض على ملابس وسيارات الأشخاص المؤيدين لروسيا. فما الذي يرمز له هذا الحرف وكيف انتشر بشكل واسع؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مظاهرة في بلغراد، صربيا مؤيدة للغزو الروسي

بدأ الرمز بجذب الانتباه بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حرف Z مرسوما على المدرعات الحربية الروسية المتجهة صوب أوكرانيا.

ولجأ محللون إلى تفسير الرمز على أنه طريقة لتمييز الدبابات الروسية عن تلك الأوكرانية، التي من نفس النوع.

والهدف من ذلك، بحسب محللين، هو تفادي إطلاق النار أو المواجهات بين الدبابات الروسية وتحديد الحلفاء في حال القصف.

إلا أن الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية عبر إنستغرام، يشارك العديد من الصور التي يظهر فيها حرف Z، في إشارة إلى أنه يعني "النصر" أو "إلى النصر".

وعادة ما ترافق الصور عبارات وطنية عن حماية الجنود الروس لبلدهم ودعوات لدعمهم ووسوم مثل "#أبطال".

ولم يقتصر رسم حرف Z على الدبابات الروسية، إلا أنه أصبح رمزا يرتديه أو يضعه كل من يؤيد الحرب الروسية على أوكرانيا.

إذ تعرض لاعب الجمباز الروسي "إيفان كولياك" للتحقيق أمس، على خلفية رسمه للحرف على زيه الرياضي خلال المواجهة التي جمعته بخصمه الأوكراني.

ووصف الاتحاد الدولي للجمباز سلوك اللاعب الروسي بالـ"صادم"، مؤكدا نيته فتح دعوى تأديبية ضده.

كما تداول مغردون صورا لمجموعة أطفال يقفون خارج دار رعايتهم ويصطفون لتشكيل حرف Z تعبيرا عن دعمهم للغزو الروسي.

وتعدى هذا الرمز حدود روسيا الجغرافية ليصل إلى بلدان عربية وتحديدا سوريا، إذ شارك مؤيدون للنظام السوري، الحليف لروسيا، في حملة تأييد للحرب مما أثار ضجة واسعة بين سوريين.

كما ظهر واضحا في مسيرات تضامنية في سوريا، خرج بها مؤيدون للنظام، معربين عن دعمهم للغزو الروسي على أوكرانيا.