مطعم البيك: لماذا أثار جدلا بين قطريين وسعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، ما علاقة "البيك السعودي" ب "البيك القطري"؟

أثار افتتاح مطعم في قطر يحمل اسم "البيك"، ويحمل نفس شعار مطعم "البيك" الشهير في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل كثيرون ما إذا كان المطعم تابعاً لسلسلة مطاعم شركة البيك السعودية.

ولكن الحساب الرسمي لمطعم البيك للأنظمة الغذائية المحدودة على موقع تويتر نفى خبر افتتاح فرع له في قطر.

وقال البيك السعودي: "هناك من قام بإنشاء مطعم يحمل اسم البيك بغير وجه حق وجاري متابعة الأمر مع جهات الاختصاص".

وعلّق مطعم البيك بقطر من خلال منشور عبر صفحته في إنستغرام بالقول: "نعلم السادة العملاء الكرام أن البيك مطعم بروست بيتزا مشروع قطري 100% ولا علاقة لنا بأي مشروع آخر خارج دولة قطر ولذلك وجب التنويه لكثرة اللغط والتداخل حول هذا الموضوع".

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قارن كثيرون بين شعار "البيك السعودي" و"البيك القطري".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، زحاما شديدا من جانب المواطنين والمقيمين في قطر على المطعم، ظنًا منهم أنه أول فرع لمطعم "البيك" السعودي.

واتهم كثيرون قطر بـ"سرقة" عدد من التطبيقات السعودية ومن بينها التطبيق الحكومي "أبشر".

وفي المقابل، اعتبر كثيرون أن "البيك القطري محمي من قبل القانون لأن حقوق الملكية يحددها النطاق الجغرافي فقط"، على حد قولهم.

فقالت غسق: "للأسف البيك القطري معه الحق قانونياً لأن حقوق الملكية فقط يحددها النطاق الجغرافي، إذا البيك السعودي ما سجل حقوقه في دولة قطر ماله حجة".

وحمل مغردون سعوديون المسؤولية للشركة السعودية.

فقال صالح الفوزان: "إذا كان البيك لم يسجل علامة تجارية عالمية أو على الأقل إقليمية، فهو يتحمل جزءاً من الخطأ ولن يستطيع الحصول على شيء حتى لو اتجه للمحاكم التجارية، أتصور أن البيك لن تغيب عن باله مثل هذه الإجراءات خاصةً بعد بداية التوسع داخل المملكة".