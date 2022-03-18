موسم الرياض: مهرجان تنكر يثير جدلا في السعودية وتركي آل الشيخ يتقمص شخصية "سيمبسون"

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، twitter @RiyadhSeason التعليق على الصورة، أكبر حفلة تنكرية في السعودية خلال موسم الرياض

تحولت منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتر وندرلاند في المملكة العربية السعودية إلى ساحة تعج بشخصيات تنكرية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان التنكر الذي أحيته الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم الرياض.

وتشهد المملكة العربية السعودية أضخم حفلة تنكرية في البلاد، والتي تقام خلال فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية ضمن إجازة الربيع.

ونبه موسم الرياض في تغريدة زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظًا على سلامتهم.

كما طالب منظمو المهرجان المشاركين بالالتزام والمحافظة على الذوق العام.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ قد حث الناس على عدم تفويت "أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية".

وقال في تغريدة: "اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجانًا إلى بوليفارد الرياض ونتر وندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين".

#مهرجان_التنكر

وتصدر وسم #مهرجان_التنكر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية.

ونشر حساب موسم الرياض صور المشاركين في مهرجان التنكر، وعلق قائلا: "شفنا الشخصيات الحلوة والأزياء التنكرية الرهيبة في مهرجان التنكر‬ الأكبر في السعودية استمتعنا معكم أمس في بوليفارد رياض سيتي‬، وننتظركم الليلة".

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بمهرجان التنكر، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.

وقال الشيخ في الفيديو: "سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد و ونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".

وأرفق بالتغريدة جملة: "رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بكرة بتنكر أقوى … فاجئوني … احبكم … موسم الرياض".

وأثار المهرجان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض له.

وانتقد كثيرون الانفتاح الذي تشهده السعودية، فقال أحد المغردين: "ايش صار لبلاد الحرمين؟ هذه هي التنمية التي وعدنا بها ابن سلمان؟ هذا هو تمكين المرأة؟ صارت المرأة السعودية‬ سلعة رخيصة تعرض بكل مكان ويتم تسويقها بأي طرق".

وهاجم العديد من النشطاء آل الشيخ، بسبب "ما فعله بأرض الله الحرام من نشر الرقص والغناء وهدم عادات المجتمع السعودي، تحت ستار الانفتاح والتقدم"، على حد قولهم.

ولم ينس ناشطون الإعدامات التي حدثت قبل أيام.

فقال أنس: "تستضيف منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض‬ ‏بعد أربعة أيام من إعدام المملكة لـ81 مواطنا سعوديا دون محاكمة عادلة، السعودية ‬رجل في القرن الحادي والعشرين ورجل أخرى في القرن الحادي فقط".

فيما عبر آخرون عن سعادتهم بالمشاركة بالمهرجان شاكرين رئيس هيئة الترفيه على "حسن الاختيار".

موسم الرياض

هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.