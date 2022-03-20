مطالبة بوقف مسلسل كويتي لـ "إهانته" المرأة المصرية

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Twitter @ShahidVOD التعليق على الصورة، مسلسل من شارع الهرم إلى

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوما عنيفا على مسلسل كويتي اعتبره كثيرون مهينا للمرأة المصرية.

وأطلق ناشطون وسم #وقف_مسلسل_من_شارع_الهرم_الي وطالبوا من خلاله بوقف المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان 2022، بعدما نشرت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي للعمل.

ويُظهر الإعلان الدعائي للمسلسل، راقصة تحمل الجنسية المصرية تحاول إغواء رب إحدى الأسر الخليجية وهدم العائلة.

وأثار الإعلان الدعائي غضبا في الشارع المصري، واعتبره كثيرون مسيئا للمرأة المصرية وطالبوا بإيقافه.

وأطلق مصريون عريضة من أجل "إلغاء المسلسل وحذفه من على منصة "شاهد" و اتخاذ موقف رسمي ضده".

وطالب آخرون نقابة المهن التمثيلية المصرية بالتدخل.

وتداول ناشطون صورا لنساء مصريات حققن إنجازات كبيرة في مجالات مختلفة.

وفي المقابل رفض كثيرون الهجمة التي يتعرض لها المسلسل.

فقال شاهين: "ما فيه مسلسل مصري يخلو من شخصية الرقاصة وهذا اللي رسخ الشخصية في ذهن الجميع، هذا تمثيل وسيناريو ليش يتم تكبير الموضوع، طول عمرهم الدراما المصرية تصور الشخصيات الخليجية في مسلسلاتهم بأنهم اثرياء وسطحيون وشخصية مهزوزة لإضحاك الاخرين وكنا نضحك جميعاً".

ودافع آخرون عن المسلسل ومؤلفته هبة حمادة.

فقال بو مكتوم: "في أغلب الأعمال المصرية يطلعون الخليجيين على أساس انهم سُكارى ويركضون ورا البنات بحكم وضعهم المادي، ما قومنا الدنيا! وبعدين العمل للحين ما انعرض، وهبه حمادة من يومها عاشقة لمصر ما اعتقد انها تعمدت اظهار مصر بصورة لا تليق من خلال شخصية وحدة بس".

يذكر أن مسلسل من شارع الهرم إلى، إنتاج كويتي، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليدخل السباق الرمضاني لعام 2022