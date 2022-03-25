كأس العالم: صدمة في إيطاليا واحتفالات في مقدونيا الشمالية وعلم السعودية يرفع في الدوحة

قبل 54 دقيقة

تتواصل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وتتوالى معها المفاجئات التي انعكست تداعياتها على مواقع التواصل.

وكانت المفاجأة الأخيرة بمثابة الصدمة بإقصاء إيطاليا من قبل فريق لم يشارك أبدا في كأس العالم. من جهة أخرى يحتفل السعوديون بترشح منتخبهم لقطر 2022 في انتصار يحمل أبعادا تتجاوز كرة القدم.

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خروج إيطاليا

فشل المنتخب الإيطالي في الترشح لكأس العالم، الذي ستحتضنه قطر بداية من 21 نوفمبر هذا العام، بعد خسارته في مباراة على أرضه أمام فريق لم يترشح سابقا لكأس العالم، وهو فريق مقدونيا الشمالية، بهدف لصفر.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي تقصى فيها إيطاليا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. إذ لم تشارك أيضا في النسخة السابقة روسيا 2018.

خروج إيطاليا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم تصدر عناوين الصحف الإيطالية، وعكست العناوين الصدمة والغضب الإيطالي من لاعبي منتخبهم.

صحيفة "كورِّييري ديلّو سبورت" كتب على غلافها بالخط العريض عبارة "في الجحيم".

الغضب وخيبة الأمل في المنتخب الإيطالي والحزن لخروجه لم يكن حكرا على الإيطاليين فللمنتخب الإيطالي قاعدة جماهيرية عظيمة في المنطقة العربية.

المتفاعلون مع الخبر ومتابعو كرة القدم انشغلوا بتحليل المباراة وأسباب خسارة المنتخب الإيطالي لها.

كثير من المتابعين أنحوا باللائمة على المدرب أو لاعبين بعينهم، بينما قال آخرون إن خسارة إيطاليا نتيجة طبيعية لتدهور وضع كرة القدم في البلاد وأزمات متتالية تشهدها في الفترة الأخيرة.

وبينما اكتفى آخرون بالتعبير عن مشاعرهم إزاء هذه الخسارة الصادمة، وجد البعض فرصة للسخرية و"الاستمتاع" بهذا الحدث الجلل.

#آخر_مرة_إيطاليا_شاركت_في_كأس_العالم

انتشر هذا الوسم على تويتر وتحته تغريدات ساخرة من خروج المنتخب الإيطالي من كأس العالم.

لم يشاهد محبو المنتخب الإيطالي مباراة له ضمن كأس العالم منذ عام 2014 ولن يشاهدوها حتى عام 2026 على الأقل، إذا نجح المنتخب في الترشح لكأس العالم 2026 الذي ستستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تداول المغردون صورا قديمة لهم أو لبعض الشخصيات المعروفة أو الأحداث القديمة وأرفقوها بوسم #آخر_مرة_إيطاليا_شاركت_في_كأس_العالم ساخرين من الغياب الطويل للمنتخب الإيطالي عن كأس العالم.

منتخب مقدونيا الشمالية

الصدمة الإيطالية اقترنت بمفاجأة من فريق مقدونيا الشمالية، الذي أقصى المنتخب الإيطالي العريق.

احتفل المقدونيون بانتصار فريقهم "المغمور" نسبيا على الفريق الإيطالي العريق بطل أوروبا والاقتراب خطوة أخرى من الترشح لأول مرة لكأس العالم.

فريق مقدونيا الشمالية، عانى من عدم استقرار في تاريخه بسبب أوضاع البلاد التي لم تعلن جمهورية مستقلة حتى 1991، عقب انهيار يوغوسلافيا، ويقدر عدد سكانها بنحو المليونين.

سابقا كانت الفرق المقدونية تلعب ضمن الدوري البلغاري، عندما كانت مقدونيا اليوغسلافية تحت احتلال بلغاريا.

ثم ولد الاتحاد المقدوني لكرة القدم عام 1949وكان ضمن اتحاد كرة القدم في يوغوسلافيا.

بعد الاستقلال تحت مسمى "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة" أصبح الاتحاد المقدوني لكرة القدم عضوا في الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولعب المنتخب المقدوني في بطولة أمم أوروبا 2020 للمرة الأولى في تاريخه.

وها هو الآن يسير نحو المشاركة الأولى في كأس العالم بعد أن فاز على المنتخب الألماني ثم المنتخب الإيطالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقد سجل هدف الفوز على إيطاليا اللاعب المحترف في الدوري السعودي ضمن فريق الفيحاء الكسندر تراجكوفسكي، ليضاعف فرحة السعوديين بيوم انتصارات كروية.

السعودية تتأهل لكأس العالم قطر 2022

كان لعشاق المنتخب الإيطالي في السعودية ما يكفي من الحظ لأن يمحو منتخب بلادهم حزنهم على خروج إيطاليا، بترشحه لخوض مباريات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين لصفر.

ويحدث هذا أيضا للمرة الثانية على التوالي فقد شاركت السعودية في مونديال 2018 الذي غابت عنه إيطاليا.

احتفل السعوديون حكومة وشعبا بالترشح لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

وانتشرت تغريدات الاحتفاء بالفريق وبمدربه وبلاعبيه على تويتر.

وبدأ الحديث عن المرحلة القادمة وعن طموح عبور الأدوار الأولى والوصول إلى مرتبة جيدة في كأس العالم.

وكان للانتصار السعودي أبعاد ومعان تجاوزت كرة القدم.

خاصة بعد رفع علم السعودية على كورنيش الدوحة في قطر، حيث أعلام المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بعد زمن من الخلاف بين الدولتين الخليجيتين.