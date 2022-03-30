تصفيات كأس العالم 2022: كيف تفاعل مغردون مع خروج مصر والجزائر وتأهل المغرب وتونس؟

قبل 38 دقيقة

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اجتاح مزيج من الحزن والفرح مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد إخفاق منتخبي مصر والجزائر في التأهل لكأس العالم لكرة القدم ونجاح تونس والمغرب في الوصول إلى مونديال قطر 2022.

#مصر_السنغال

وتصدر وسم #مصر_السنغال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ انقسم مغردون بين داعم للمنتخب ومنتقد له، وذلك عقب خسارته من السنغال في داكار، بركلات الترجيح، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية.

فقالت هبة قنديل: "شكرا للمنتخب المصري الذي فاز بتحضره وأخلاقه وأداءه بالرغم من الشغب والاعتداء المتعمد عليه وسيشهد التاريخ الكروي بكل عار على منتخب السنغال بأن فوزه الباطل كان بجريمة لا أخلاقية، تتنافى مع قوانين كرة القدم. الرياضة أخلاق‬".

وفي المقابل، قال الدكتور مصاصة الأنصاري: "مدرب عقيم، متعجرف، متأخر، اختياراته ظالمة، جهاز معاون بلا أي دور، إعلام يصيت لاعبين مستهترين، ويقولوا محترفين. مضايقات واستفزازات سنغالية غير مبررة، لم يكن لنا معها موقف واعتراض واضح، حكم المفروض أنه مصنف، تحامل على فريقنا، ولم يوفر الحماية للاعبين".

وانتقد كثيرون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد السنغالي بسبب الأضواء المزعجة لأشعة الليزر التي أطلقها المشجعون السنغاليون على اللاعبين المصريين.

ومن جانبه أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش نهاية مشواره مع منتخب مصر لكرة القدم من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي.

وقال كيروش: "انتهى الحلم، بذلنا قصارى جهدنا لكن اليوم لم يكن كافيًا. أوجّه من كل قلبي امتناني لاتحاد الكرة المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف: "لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأحصل على المساعدة من قبل أشخاص محترفين وأصدقاء رائعين. دونكم لن يكون هناك شيء ممكن بالنسبة لي في حياتي، أنا فخور جدًا بكم أيها الرفاق. أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين".

شكوى الاتحاد المصري

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وقد تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق مباراة الفريقين في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووفقاً لبيان رسمي نشره الاتحاد الرسمي عبر موقعي "تويتر" و"إنستغرام"، فإن الاتحاد المصري تقدم بشكوى رسمية بسبب "تصرفات الجمهور السنغالي المسيئة خلال وصول حافلتي بعثة مصر إلى ملعب المباراة".

وقال الاتحاد في بيانه: "تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف البيان: "تعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديداً محمد صلاح القائد، كما أرهبت الجماهير اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلاً عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى".

#الجزاير_الكاميرون

وجاءت خسارة منتخب الجزائر في مباراة مثيرة، بعد أن كان الجميع يتوقع تأهله بعد الفوز في مباراة الذهاب على الكاميرون في الكاميرون بهدف نظيف.

لكن أسود الكاميرون قلبوا الطاولة على محاربي الصحراء، وخطفوا بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب بالجزائر العاصمة وفازوا 2-1، خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خسارة المنتخب الجزائري ووداعه للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فقال حفيظ الدراجي: "قدر الله وما شاء فعل، أقصي المنتخب الجزائري لكن الجزائر لن تنهزم أبدا، شكرا لكل الجماهير الجزائرية، شكرا لبلماضي ولكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات، سنبقى نحبكم ونحب بلدنا اليوم وغدا، و في كل الظروف".

ومن جهته قال المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي: "لقد قضيت مع المنتخب أربع سنوات مميزة، وأشعر بأنني قمت بعملي على أكمل وجه، ولكن في نهاية المطاف، فشلت في قيادة هذه التشكيلة للمونديال".

وحول استمراره في قيادة المنتخب الجزائري قال بلماضي: "هناك حظوظ كبيرة، في أن أقوم بخطوة تسعد أولئك الذين يتواجدون في القنوات التلفزيونية وينتقدون كل شيء".

وأردف: "القرار النهائي سيتم حسمه في الأيام القادمة، والتي ستكون صعبة علينا، لست متمسكا بالمنصب، لو أشعر بأنني دون فائدة، فلن أبقى في منصبي".

تأهل تونس والمغرب

نجح منتخبا تونس والمغرب في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 4-1، في المغرب.

أما منتخب تونس فقد تأهل رغم التعادل بدون أهداف مع مالي، في مباراة الإياب بالعاصمة تونس.