كأس العالم 2022 في قطر: كيف تفاعل المغردون العرب مع قرعة البطولة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كأس العالم 2022 في قطر

استضافت العاصمة القطرية الدوحة قرعة كأس العالم 2022، فحلت قطر، الدولة المضيفة، ضمن المجموعة الأولى وفي مواجهة هولندا والإكوادور والسنغال.

وأكد مغردون أن مجموعة العنابي صعبة، "فهولندا منتخب مرشح للوصول لمراحل متقدمة بالبطولة والإكوادور منتخب منظم وقوي والسنغال حاصل على بطولة أمم إفريقيا ويحتوي على مجموعة لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية".

وقالت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، إن ملعب البيت سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة والتي ستجمع المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات، وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:-

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، (كوستاريكا أو نيوزيلندا)، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.

وتصدر وسم #قرعه_كاس_العالم_2022 قائمة الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط حاصدا أكثر من 52 ألف تغريدة.

واعتبر رئيس البيت الخليجي للدراسات والنشر، عادل مرزوق: "إن قطر لم تستفد كثيراً من تصدر المجموعة لكن لديها فرصة جيدة، والسعودية وتونس ‫غربال‬، والمغرب مجموعة معقولة، أما إيران والولايات المتحدة وإنجلترا مجموعة سياسية…"

وعلى صعيد المنتخبات العربية، قال عامر عبدالله المري: "يبدو أن الحظوظ العربية قائمة، فقطر تستطيع تجاوز مجموعتها والسعودية إذا استعدت جيداً مع دعم جماهيري ممكن تذكرنا ب94 والمغرب حظوظها لا بأس بها بينما تونس وإن شاء الله الإمارات إذا صعدتا بإمكانهما إحداث مفاجأة على حساب الدنمارك".

واعتبر سعوديون "أن مجموعة المنتخب السعودي في متناول الأخضر نسبياً للصعود للدور الثاني"

وأعاد كثيرون نشر صورة من الذاكرة، جمعت فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي وليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني بالتزامن مع وقوع المنتخبين بمجموعة واحدة في كأس العالم.

وأثارت الصورة حينها سخرية البعض.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستكون مميّزة، ومن أفضل النُّسخ في تاريخ البطولة.

وأضاف: "قطر لديها مقومات استضافة بطولة مميزة لما تمتلكه من خاصية في ثقافتها، وبفضل الإعداد الجيد للبطولة التاريخية"

أهم بطولة في العالم

يقام كأس العالم كل أربع سنوات ويشارك فيه 32 منتخباً يتنافسون فيما بينهم على اللقب الكبير.