القمح المصري: أوكرانيا تتهم روسيا بمنع سفينة شحن من الإبحار إلى مصر وموسكو تنفي، فما الذي نعرفه حتى الآن؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Yevgeniy via vesselfinder.com

نشرت السفارة الأوكرانية في القاهرة مساء الاثنين خبراً عبر صفحتها الرسمية على تويتر قالت فيه إن "القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا تمنع سفينة الشحن "إماكريس 3" (EMMAKRIS III) المحملة بشحنة قمح أوكراني، اشترتها الحكومة المصرية، من التوجه إلى القاهرة.

ودعت السفارة الأوكرانية في تغريدتها الراغبين بتتبع موقع السفينة إلى استخدام موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة النقل البحري.

وأعادت السفارة الأميركية في القاهرة نشر تغريدة السفارة الأوكرانية بشأن السفينة.

نفي روسي

وفي المقابل، نشرت السفارة الروسية في القاهرة بياناً نفت فيه منع إبحار السفينة المحملة بالقمح، واتهمت القوات الأوكرانية بمنع حركة السفن في مناطق "أوديسا وتشيرنومورسك"، حيث ترسو السفينة.

كما أكدت أن "الأسطول البحري الروسي يضمن حرية حركة السفن التجارية، وأن السلطات الأوكرانية هي من تمنع خروج السفينة من الميناء".

ولدى التحقق من مواقع رصد حركة السفن التجارية، تبين أن سفينة إماكريس 3 وصلت ميناء تشيرنومورسك الأوكراني في 22 فبراير/شباط، وهي لا تزال حتى الآن راسية في الميناء الأوكراني الواقع على البحر الأسود.

وترفع سفينة إماكريس 3 علم بنما، وهي سفينة نقل حبوب تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 73 ألف طن.

صدر الصورة، AFP via Getty Images

لا تعليق من الجانب المصري

لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب المصري إزاء السفينة، لكن الاتهامات الأوكرانية الروسية بشأن تعطيل إبحارها إلى مصر تأتي في وقت تعاني في البلاد، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، من تراجع كبير في مخزونها من القمح.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال يوم الاثنين إن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً.